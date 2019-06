EL QUE PARTICIPA VS. EL QUE SE DESTACA”

Carolina Cruz de Martínez

carolinacruzdemartinez@yahoo.com

Jugar deportes es una decisión que engloba muchas aristas de participación. En sus inicios, el que juega o practica un deporte lo hace porque le gusta, lo ama, tiene habilidad para ello, es saludable y es un buen pasatiempo.

El que se destaca es diferente al que participa, pues uno juega por una cosa y el otro por otra. Aunque todo el que se destaca participa, no todo el que participa se destaca. El que se destaca ya no ve el deporte como un mero pasatiempo sino como una actividad de alta competitividad. El que participa está en el equipo, lo puede disfrutar pero su habilidad no lo obliga a que de la milla extra pues solo está para participar.

El que participa lo coje chilin; el que se destaca siempre está en alta. El que participa desde que tiene un compromiso, el teléfono le timbra o alguien lo llama pide tiempo y se sienta a ‘atender’ la llamada; el que se destaca está concentrado en el juego y se anticipa antes de cualquier situación por si le necesitan.

El que juega un deporte tiene que gustarle, porque hay una “piña” que se coje que nadie puede reemplazarte. Eso de que “hoy no quiero”, “me duele un pie”, “estoy indeciso”, o “no quiero que me vengan a j...” no es de atletas que han decidido destacarse. El que se destaca siempre está activo, dispuesto, en ánimos de arrollar e intenso. El que participa busca la armonía personal primero, mide si le conviene o no llegar de primero, si alguien le hace sombra se arrincona y “cede” su puesto y nunca le dice al coach, cualquier cosa yo “arreto”.

El que participa muchas veces se desilusiona, tira la toalla porque se lesiona y no lo vuelve a intentar. El que se destaca lucha hasta el final, aunque venga lesión, desilusión y decepción. Cada uno decide si sigue o no, y por lo general es una determinación basada en habilidad, motivación e intención. Ni lo uno ni lo otro es malo, es simplemente cuestión de prioridad y visión.

“Acuerdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los ddías malos...Eclesiastés 12:1”

Hasta la próxima