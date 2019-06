Sobre el valor de un “cerrador”

Héctor J. Cruz

Fue a partir de los años 60 que el llamado “cerrador” empezó a ser protagonista en Grandes Ligas. Hasta un nudillista, Charlie Hough,tuvo algunos años de cerrador en los años finales de los 70 cuando los Dodgers tuvieron dos series mundiales vs.los Yanquis. Hough luego pasaría a ser abridor y ganó más de 200 juegos. En los 80 y los 90 era agradable ver a Dennis Eckersley cerrando juegos para Oakland, y a partir de los 90 entraron al escenario Mariano Rivera (652, número uno) y Trevor Hoffman (601, el segundo). Muchos seguidores actuales de la Sabermetría intentan con frecuencia desacreditar este elemento del juego moderno, pero eso es incorrecto e injusto. De hecho, en estos tiempos cuando un lanzador iniciador lanza 5 innings buenos dicen que tuvo una salida de calidad, y el tipo se va feliz al club house a darse una ducha. Luego vienen 5 ó 6 relevistas a ver si pueden salvar el juego.

Pero es agradable tener hombres fuertes y seguros para los innings 8 y 9. Y en ese noveno inning es mucho más certero tener a un tipo que retire la oposición de 1-2-3.. Aroldys Chapman es buen ejemplo con los Yanquis, y Craig Kimbrel lo hizo para Boston el año pasado.

Ahora Kimbrel firma un pacto de 3 años con los Cubs de Chicago por US$43 millones, en un movimiento correcto. Este señor tiene la capacidad de hacer outs en base a una recta de 97 millas y un slider por encima de las 90. Por tales motivos tiene un promedio de 14.7 ponches por cada 9 innings, y en hits apenas ha permitido 4.6 por 9 entradas , simplemente excepcional. En su carrera con Atlanta y Boston tiene efectividad de 1.91, y por lo regular suma más de 40 salvados, incluyendo 50 en una campaña. Su total de salvamentos está en 333 de por vida, habiendo jugado en el período 2010-18. Noten este dato: en 532.2 innings ha aceptado 285 hits y ponchado 868. ¿Quieren más? Será de tremenda ayuda para los Cachorros, candidatos a ganar la División Central Liga Nacional.

GRUPO DE RD. Francisco Cordero es el líder de juegos salvados entre los dominicanos, seguido por Fernando Rodney con 325. Luego siguen José Mesa con 321, Armando Benitez 289, José Valverde 288 y Rafael Soriano 207.. El latino número dos, luego de Mariano Rivera es el venezolano Francisco Rodríguez con 437.

DE INTERES: Tome usted el ejemplo del joven zurdo Josh Hader, ahora cerrador con los Cerveceros de Milwaukee. El tiene 14 salvados y 2.35 de efectividad, pero no es fácil enfrentarlo. En 30.2 innings ha permitido solo 13 hits y tiene 60 ponches, es decir 2 por cada entrada..¿Es posible eso?.. Ayer,. Milwaukee superó a Miami 5 por 1 , hubo jonrones de Christian Yelich (23) y Mike Moustakas 2, sumando 18 en la campaña…. Amed Rosario pegó su 8vo.jJonrón, y la victoria de los Mets 7-3 ante los Gigantes. Amed tiene promedio en .252 y 33 empujadas, aunque con frecuencia tiene limitaciones defensivas.. Pablo Sandoval está jugando a diario para los Gigantes, .promedio en .285 con 8 jonrones y 22 remolques..Los Mets están en 30-32 y los Gigantes en 25-36… Boston se está animando nuevamente y vencieron a Kansas City 7 por 5 .. Mookie Betts pegó su jonrón 10 y el cubano Jorge Soler va muy bien con Kansas, pegando su número 16… Boston está en 33-29….Peloteros que están sin trabajo todavía: el zurdo Dallas Keuchel, con un posible negocio con Atlanta, el jardinero Matt Holliday, los pitchers Ryan Madson y James Shields, el inicialista y receptor Evan Gattis y el infielder Brandon Phillips… También los señores dominicanos Bartolo Colón, José Reyes, José Bautista y Hanley Ramírez….Anoten un nuevo triunfo para las Reinas del Caribe en la Liga de Naciones con una victoria ante Bulgaria (0-9).. Dominicana tiene 5-4 y el próximo martes retorna con tres juegos seguidos en Sttugart (Alemania).Allí enfrentará a las alemanas, Holanda y Bélgica…Este viernes los amantes del tenis tienen un filete en la TV con el encuentro de Rafael Nadal y Roger Federer en la semifinal del Roland Garros, en Paris. El juego será a las 7 de la noche, y se formaron varios grupos para ir a sitios públicos…Hay mucha gente llorando porque Toronto Raptors ha tomado control de la final NBA con su segunda victoria ante Golden State…. El problema principal es que no solo está fuera Kevin Durant, es que también han perdido a Klay Thompson, quien intentará jugar esta noche… Un chistoso dijo que esa lesión de Thompson no es casualidad, es que los “planetas se están jugando” para que Toronto sea campeón…