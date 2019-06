El Deporte como instrumento de desarrollo nacional

Gilberto Soriano Román

Abogado -Presidente del Consejo Ejecutivo de ADODEP

Uno de los desafíos que tiene la sociedad dominicana y que la Asociación Dominicana del Derecho Deportivo (ADODEP) pone sobre la mesa del debate es el entendimiento desde el punto de vista conceptual y práctico del significado real y efectivo de la Educación Física, Actividad Física y el Deporte.

Con la finalidad de contribuir con los profesionales de la Educación Física pretendemos hacer un ejercicio didáctico para que nuestros lectores puedan reflexionar sobre las diferencias de cada uno de estos conceptos que juegan un rol vital en la formación de nuestros niños y adolescentes, los cuales se relacionan entre sí, pero que son totalmente diferentes.

En República Dominicana como lo planteamos en nuestro artículo, el desarrollo del deporte ha estado por más de 5 décadas fuera del sistema educativo, y esto conlleva a la confusión de que cuando hablamos de Deporte es lo mismo que hablar de Educación Física.

No es solo el desarrollo de un concepto, sino la base que sirve como plataforma para que nuestros niños y adolescentes del sistema educativo público y privado no solo aprendan a valorar la disciplina, la autoridad, la aceptación de normas, las leyes, trabajo en equipo, la perseverancia, el deseo de mejorar, la confianza en sí mismo, etc., y es que con esta herramienta le brindamos la oportunidad de fomentar los primeros pasos de su aprendizaje, análisis, lógica y razonamiento que contribuyen a una mayor asimilación de las ciencias del saber, como las ciencias matemáticas y físicas, entre otras.

Para tener una idea a modo de ejemplo la Educación Física es la enseñanza en los primeros años de formación del ser humano, donde se le educa sobre la importancia de mantener su cuerpo sano, su higiene corporal, entre otros aspectos. La Real Academia española hace referencia a la Educación Física cuando en la etapa de la niñez y la adolescencia se les enseña todo lo relativo al cuidado corporal y su importancia para el desarrollo humano integral.

Se hace referencia a la Actividad Física cuando se conduce al dominio psicomotriz o biológico del cuerpo, creando un desarrollo físico armonioso y equilibrado, y un significativo mejoramiento de las condiciones físicas, básicas de velocidad, agilidad, resistencia, fuerza, flexibilidad, coordinación, ritmo, así como el desarrollo de las actividades motrices gruesas y finas de la capacidad cardiovascular y de los sistemas óseo, nervioso y articular.

Por otra parte, El Deporte es una competencia sobre la base de valores y reglas, individual o por equipo donde se requiere aptitudes y ciertas condiciones físicas para determinadas disciplinas.

No solo podemos observar las diferenciaciones conceptuales, sino en la aplicación curricular, que las dos primeras forman parte del currículo de carácter obligatorio y el Deporte es de carácter opcional.

Sabido esto, podemos decir que cuando una persona corre en un lugar público lo hace por dos razones, primero por la Educación Física que se traduce en la importancia que el individuo le da a su cuerpo en virtud de la educación recibida en sus años iniciales y la acción que es la Actividad Física, de correr y segundo, si esa misma persona va a un maratón está haciendo Deporte, ya que se sometió a una serie de valores y reglas que condicionan esa Actividad Física.

Marco Jurídico Dominicano

A partir del 16 de enero del año 1998, en República Dominicana se creó la ley 33-98, en la cual el Estado Dominicano separó la Educación Física de la antigua Secretaria de Estado de Deporte.

La base para sustentar dicha modificación fue la carta de la Educación Física, Actividad Física y Deporte de la UNESCO, con esta decisión el Estado Dominicano reconoció que la Educación Física no es Deporte, lo cual conlleva a un trato profesionalizado al referirse a dos etapas esenciales del ser humano que son la niñez y la adolescencia, ambas son el centro de las políticas públicas, toda acción que se realiza fuera de la cobertura de estos dos segmentos de la sociedad constituye un gasto público. Por tanto, si queremos unas políticas públicas efectivas para la juventud debemos iniciar por lo primero.

Aunque el legislador dominicano usó como referencia dicha carta, la realidad es que no se observó la división conceptual que plantea la carta de la UNESCO acerca de los tres términos.

A raíz de la última modificación de la ley 65-7 de la Educación Física en el año 2007, al Instituto Nacional de Educación Física (INEFI) se le otorga la facultad para estructurar y organizar juegos deportivos escolares, y es que con dicha decisión volvemos al punto de origen de la confusión sobre la interpretación errada de que la Educación Física y el Deporte significan lo mismo.

Como consecuencia de la reforma constitucional del año 2010, se establece que el sistema educativo es la base de la Educación Física y el Deporte, lo cual elimina la existencia de dos modelos deportivos. No puede existir una evolución del Deporte, ni ninguna otra área del conocimiento, sin antes desarrollar la Educación Física y Actividad Física como ciencia. En la actualidad tenemos el modelo deportivo fuera de los centros educativos que representa a la mayoría y el otro modelo que es llamado por las autoridades como deporte escolar.

Es trascendental que el Estado, la Asociación Dominicana de Profesores, el sector privado y todas las demás instituciones preocupadas por el desarrollo integral de nuestros niños y adolescentes le presten atención a entender la trascendencia de la aplicación de la Educación Física y de la Actividad Física en nuestro sistema educativo. Con esto alcanzaremos a través de profesionales con la suficiente capacidad psicológica, sociológica y de una buena formación pedagógica la comprensión del delicado e importante periodo de la infancia y adolescencia para obtener el cambio que tanto requiere la sociedad dominicana, de esta manera enfrentar la revolución tecnológica llamada por muchos la 4ta Generación Industrial, desarrollando al ser humano de manera integral.

El desafío para el Estado dominicano está planteado y se trata sobre el cambio radical del modelo de enseñanza de la Educación Física y de la Actividad Física en los centros educativos tanto públicos como privado. Si verdaderamente queremos alcanzar el desarrollo humano, social y económico, es urgente, definir estas políticas públicas para que nuestros niños sean parte de su desarrollo y, en consecuencia, parte del desarrollo nacional, y de esta forma contribuir al fortalecimiento de la familia, a la disminución marginalidad, desigualdad social y el desempleo juvenil con miras a alcanzar a plenitud el progreso humano que tanto necesitamos como sociedad.