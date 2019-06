¡Alex suspiraba por JLO hace 20 años!

A pesar de los últimos rumores sobre una posible cancelación de su enlace, lo cierto es que Jennifer López y Alex Rodríguez siguen haciendo vida normal. Si bien una publicación de The National Enquierer hacía saltar todas las alarmas, asegurando que la intérprete de de éxitos como El Anillo, On the Floor, Ain't Your Mama o Dance Again no tiene tiempo suficiente para organizar una boda de tal calibre, la pareja se sigue mostrando de lo más enamorada en las redes sociales y ajena cualquier comentario. Además, parece ser que el flechazo del exjugador de los New York Yankees llegó mucho antes de que comenzaran a salir a mediados de 2017, algo que hace que el romance entre esta pareja de guapos sea algo más idílico si cabe.

La cantante y el deportista se comprometieron el pasado mes de marzo. En la orilla del mar y con el espectacular atardecer de las Bahamas como telón de fondo Alex Rodríguez ‘hincó la rodilla’ para pedir matrimonio a Jennifer Lopez. Un momento con el que ambos soñaron y que el exjugador de béisbol ya había imaginado hace más de veinte años. Un viejo vídeo de 1998 acaba de salir a la luz gracias a Red MLB y no tiene desperdicio. En él, se ve a un joven Álex de 23 años admitiendo que su "cita soñada" sería con la artista, que en aquella época ya era toda una estrella. Las palabras exactas del estadounidense a la pregunta de un periodista fueron: “Jennifer Lopez, espero que puedas conseguirme una cita con ella”.

Ha sido el propio Álex Rodríguez el que ha compartido el vídeo a través de redes, según HOLA. "He tenido un presentimiento", escribe junto a una carita sonriente. Está claro que el jugador es un hombre que persigue sus sueños hasta alcanzarlos. ¿Quién le iba a decir que años después estaría a punto de pasar por el altar con la que considera la mujer de su vida? La respuesta de JLo al vídeo no se ha hecho esperar. "Dios mío... amo esto demasiado ♥?♥?♥?", escribía la intérprete de Ain't Your Mama en los comentarios.

Según ha revelado una fuente a People, Lopez y Rodríguez, ajenos a cualquier rumor, ya han empezado a hablar sobre su boda, la ceremonia y la celebración más íntima, aunque aún no hay ningún detalle concreto ya que la agenda de la actriz y cantante está inundada de eventos por su próxima gita It's My Party, que arranca este viernes en Inglewood, California. Además, contará con el apoyo de su prometido que, según el mismo medio, la acompañará durante los conciertos.

Jennifer Lopez, que el próximo 24 de julio cumplirá 50 años, está viviendo una de las mejores etapas de su vida, tanto en lo personal como en lo profesional y, junto a Álex, forma una de las parejas más influyentes, atractivas y poderosas del momento. Fueron la pareja sorpresa de 2017 y, después de los tres matrimonios anteriores de la artista y uno del jugador, su amor hacia su chico es tal que ha decidido volver a pasar por el altar. Aunque se conocieron en 2004, retomaron el contacto hace dos años y decidieron darse una oportunidad como pareja. Así comenzó su idílico romance que pronto sellaran con el 'sí, quiero'.