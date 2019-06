Craig Kimbrel firma por 3 años y 43 millones con los Cachorros

EFE

Chicago (EE.UU.)

Los Cachorros de Chicago confirmaron la pasada noche que habían llegado a un acuerdo con el cerrador estelar Craig Kimbrel para firmar como agente libre un contrato por tres años y 43 millones de dólares.

El acuerdo pone final a un periodo de siete meses en los que Kimbrel ha permanecido como agente libre sin haber firmado con ningún equipo a pesar de ser uno de los mejores relevistas que hay en las Grandes Ligas.



"The Athletic" fue el primer medio en informar del acuerdo y MLB Network el primero en ofrecer los términos financieros.



Kimbrel ganará 10 millones de dólares esta temporada y 16 millones de dólares en 2020 y 2021. Hay una opción de compra por un millón de dólares que podrá ejercer el equipo si desea que continúe con ellos una cuarta temporada.



"Regularmente no hay agentes libres de calidad disponibles a estas alturas del año. Haremos nuestra tarea sobre cualquiera que esté en el mercado y veremos si tiene sentido (contratarlo)", declaró hace varios días Theo Epstein, presidente de operaciones de los Cachorros, que estaban necesitados de un buen cerrador.



Los relevistas de los Cachorros han tenido problemas este año con 11 salvamentos perdidos, el tercer total más alto en las Mayores.



Desde que Brandon Morrow sufrió una lesión en el codo en la pausa del Juego de Estrellas del año pasado, el equipo ha usado a varios relevistas para cerrar partidos.



Una vez que esté listo, Kimbrell, que es relevista más joven en la historia de las Grandes Ligas en lograr 300 rescates, saltará a al montículo en la novena entrada para tomar el lugar que, de facto, ha tomado como cerrador Pedro Strop, quien ha perdido algunos juegos por lesiones.



El recurso económico para contratar a Kimbrel quizá llegó de un lugar improbable, luego de que el veterano Ben Zobrist dejó al equipo por razones personales en mayo y fue puesto en la lista de jugadores restringidos. Zobrist tenía programado ganar 12,5 millones de dólares en el último año de su contrato por cuatro.



"Siempre hay imprevistos durante la temporada que pueden afectar el apartado económico", señaló Epstein. "Este año en particular, algunas variables inesperadas se presentaron y podrían darnos posiblemente un poco más de flexibilidad de que imaginamos".



Kimbrel, siete veces seleccionado al Juego de Estrellas, batalló por momentos con los Medias Rojas de Boston en 2018, pero terminó la temporada regular con 42 salvamentos, efectividad de 2.74 y 96 ponches en 62 entradas y un tercio de trabajo.



El veterano de 31 años tiene 1.91 de promedio de carreras limpias en su carrera, el más bajo entre todos los relevistas en la historia de Grandes Ligas con al menos 300 entradas de trabajo.



Kimbrel suma 333 rescates y 868 ponches en 532 entradas y dos tercios de labor en su carrera.



Además, su promedio de 14,7 ponches cada nueve entradas es el mejor entre todos los lanzadores con al menos 500 entradas realizadas en la historia de las Grandes Ligas.



Kimbrel, Novato del Año de la Liga Nacional en 2011, fue líder del circuito en rescates durante sus cuatro campañas con los Bravos de Atlanta y firmó por cuatro años y 42 millones de dólares antes de la temporada del 2014.



Antes de la temporada del 2015 fue traspasado a los Padres de San Diego, que en el 2016 negociaron al cerrador con los Medias Rojas y Kimbrel logró su mejor temporada en las Mayores durante el 2017, antes de experimentar una baja sensible en la velocidad de su recta en 2018, aunque al final se proclamó campeón de la Serie Mundial con el equipo de Boston.



El piloto de los Medias Rojas, el puertorriqueño Alex Cora, fue clave en la recuperación de la confianza que tuvo Kimbrel.