De Bruce Bochy y Manny Jiménez

Héctor J. Cruz

hectorj.cruz@listindiario.com

twitter: hectorj_cruz Facebook. hjcbeisbol@listindiario.com

EL MANAGER: Bruce Bochy, manager de San Diego Padres, logró su victoria número 1000 al frente de los Gigantes de San Francisco la noche del martes. Bochy es una gran figura de las Grandes Ligas pues está en su temporada número 25 en forma corrida, algo excepcional. Los primeros 12 dirigió a los Padres de San Diego ( 1995-2006), compilando record general de 951-975. Su principal logro fue llegar a la serie mundial de 1998, perdiendo por 0-4 ante los Yanquis de Nueva York. Dejó a San Diego y firmó con los Gigantes en forma inmediata, iniciando en 2007 cumpliendo ahora 13 años. En san Francisco su record es de 1000-1003, y sumando ambos clubes tiene 1951-1978 , promedio en .497.. El tiene 64 años de edad, y se retira también para tranquilizar su vida pues ha enfrentado problemas cardíacos (incluso operaciones) los últimos años. San Francisco tiene 25-34, y como a Bochy le faltan 49 victorias para las 2000 existe algún chance de que llegue hasta allí. Para ello tendrían que terminar con 74 triunfos este año, lo cual no está claro..Sería un honor para Bochy ingresar al círculo de los 2000 pues allí solamente hay 10 managers.

JONRONEROS DE 3: Hace poco Gary Sánchez pegó tres jonrones para los Yanquis, pero ese día era bateador designado y no fue registrado como una proeza de cátcher.. Antenoche , el señor Pedro Severino, receptor de los Orioles de Baltimore, hizo lo mismo y se inscribió como el dominicano 24 con tres cuadrangulares en un partido. El propio autor se sorprendió pues sabe que no es jonronero, en su paso de liga menor nunca tuvo doble dígito en casi diez temporadas, el año pasado pegó 2 en 190 turnos para Washington , y ahora se ha destapado con 8 en 104 turnos (1 cada 21 visitas al plato). Para bateadores que no son jonroneros, pegar 3 en un partido a veces es circunstancial, pero no tanto. Del grupo de dominicanos sobresalen Juan Uribe, quien pegó 199 para varios clubes, José Ortiz , quien jugó para Colorado 2001-2002 y tuvo un total de 14 jonrones, y Manuel Emilio Jiménez, el primero en hacerlo en 1962 para los Atléticos de Kansas City. Jiménez tuvo 12 en una corta carrera. Lo de Gary fue el 7 de abril y Austin Romine fue receptor de planta.

DE INTERES: Apenas con horas como presidente del Licey, el Dr. Domingo Pichardo se encontró con un lío..Sucede que en la toma de posesión del pasado martes Pichardo llamó la atención de Juan Francisco, ícono del Licey y principal jonronero dominicano de todos los tiempos. Le dijo que se pusiera en pelota y que rebaje libras porque Licey lo necesita en forma para el próximo torneo… De inmediato, Erick Almonte , actual presidente de la Federación Dominicana de Peloteros, lo tomó como una ofensa o un acoso, y lanzó su protesta desde USA, donde dirige un equipo clase A de San Luis… Francisco no jugó el verano pasado y tampoco lo hace ahora… Claro que el nuevo presidente azul sabe que el asunto no es tan fácil…. Franmil Reyes despachó par de jonrones el martes y suma 19 , manteniendo su proyección a los 40..Sería la sorpresa más notable de los criollos en MLB este año..Pete Alonso, el gran novato de los Mets , pegó su cuadrangular 20 y nadie sabe ahora qué hacía ese señor en las menores. Tiene cuerpo de hombre y produce como un grandes ligas… El derecho Luis Castillo, de Cincinnati, puso su marca en 6-1 y 2.38 y continúa lanzando bien… Cincinnati venció a San Luis 4 por 1.. Castillo permitió jonrón al primer bateador, Matt Carpenter, y también el segundo hombre le pegó hit. Sin embargo, a partir de ahí cerró todo, no le dieron más hits en 6 innings brillantes. Tuvo solo 2 hits permitidos y 8 ponches….Hyun-Jin Ryu, de los Dodgers, se coloca en 9-1, 1.35 de efectividad, y está tejiendo una temporada para Cy Young. Dice un reporte de MlB que desde el año pasado hacia acá Ryu tiene efectividad de 1.66, el mejor de las mayores…El venezolano Carlos Carrasco está en problemas de salud . En las últimas semanas se ha sentido débil y le han diagnosticado problemas en la sangre, al extremo de que Cleveland lo ha sacado de acción.. Harán estudios profundos a ver qué sucede..Zambrano tiene 4-6 y 4.98 de efectividad, y en los dos últimos años 35-16 para los Indios…Toronto firmó a Branden Halladay, hijo del fenecido lanzador Roy Halladay… Branden también es lanzador derecho….Las Estrellas Orientales están muy activas en las redes promocionando sus jugadores.. Francisco Mejía está en triple A de San Diego y batea para .432, 3 hrs, 10 empujadas…Gabriel Guerrero, también triple A, está en .244- 5-19…Gianni Infantino fue proclamado ayer para presidente de la FIFA por los próximos 4 años, hasta el 2023..El tiene 49 años de edad, así que lo suyo se proyecta a larzo plazo, si no mete la pata.. En su discurso de gracias lanzó flores para “quienes me aman o me odian”…De NBA: cuando la serie final está 1-1 , el ganador del 3er. choque se ha proclamado campeón 82% de las veces (31-7)…¿Quién ganó anoche?.-