Un pequeño “grito” De Tony Peña

Tony Peña, el legendario hombre de beisbol con asiento en Santiago, estuvo cumpliendo 62 años de edad ayer . Tony se ha alejado por completo del beisbol, dice que está concentrado en asuntos de su finca (en la provincia Montecristi) y en su negocio de agua que se llama “Peñantial”.

El colega Luichy Sánchez me remitió un twitter que recoge dos mensajes enviados por Tony a sus relacionados : 1ro. “les agradezco a todos sus felicitaciones y buenos deseos en mi cumpleaños. “ Y 2do.”Quiero que toda la fanaticada aguilucha sepa que si no estoy en las Aguilas no es por mí, deseos me sobran. Nací y moriré aguilucho”.

¿Qué significa esto ´último? ¿Está Tony deseoso de volver a las Aguilas en algún tipo de funciones? ¿Cuál sería el rol que más desea? Recuerdo que en febrero pasado él tuvo una entrevista con la directiva aguilucha y se habló del puesto de gerente general, o de manager. Las versiones fueron diversas, pero ninguna de las partes confirmaron nada en forma definitiva. Al final, ascendieron a Angel Ovalles a Gerente y posteriormente nombraron al venezolano Omar López de manager.

A Tony no le conviene volver a ser manager de las Aguilas. En la cultura de Lidom un manager debe ser ganador y de lo contrario lo cancelan, sin esperar el término de un torneo en proceso. A la historia de Tony no le es favorable regresar por esos trances pues su figura puede verse afectada desde el punto de vista histórico. Nuestro enllave Felix Fermín ha pasado por eso y luego de ganar 5 coronas con el equipo aguilucho, ha tenido dos o tres regresos y ha sido cancelado en par de ocasiones.

A Tony lo veo en dos posibilidades dentro de las Aguilas: 1ro. Como accionista para siempre, lo cual es posible porque él tiene mucho dinero y puede invertir unos chelitos allí., sin ganas de hacerse millonario porque ya lo es. Es para estar cerca. 2do. Puede ser un asesor permanente del Presidente, y así también permanecería a largo plazo. Eso se estila en Grandes Ligas con las figuras que fueron íconos , y Tony lo es por mucho.

Así que le recomiendo se deje de resabios y no vuelva a correr el riesgo de pasar malos ratos. A sus 62 años debe dedicarse por entero a sus negocios y a disfrutar de los hijos, los nietos, y de la vida..¿Usted qué opina?

DE INTERES: Manny Machado disparó jonrón de bases llenas la noche del lunes , en una victoria de San Diego 8 por 2 sobre los Filis. Pero, lo más relevante son los datos colaterales: Machado no había conectado cuadrangular desde el 14 de mayo , un período de 71 turnos …Y para ese turno del jonrón tenia de 15 -0 , incluyendo un 3-0 en el partido… Machado estaba jugando frente a Bryce Harper, primera vez que se juntaron los dos hombres de 300 millones.Por cierto, en el 8vo. Inning Harper fue expulsado al protestar strike 3 cantado y el árbitro principal era el dominicano Ramón de Jesús Ferrer…. Por coincidencia, en el mismo día en que Filadelfia adquirió al jardinero Jay Bruce, de Seattle, su left field Andrew McCutchen se lesionó la rodilla izquierda, tendrá operación y no volverá este año…Ahí estará Bruce para ocupar su lugar…. Del caso de las Aguilas y los supuestos 30 millones de agua que le deben a Coraasan eso se queda ahí: en puro chisme mediático..Ayer se reunieron las partes, las Aguilas dizque dijeron que están al día y que esos cuartos los debe Miderec por consumos de otros particulares…. ¿Y Licey? Tal como adelantamos, los azules hicieron su asamblea, eligieron al Dr. Domingo Pichardo para presidente, y “todo bien”…El otro lío seguirá en las cortes ordinarias, el de los 50 expulsados, pero es difícil que tengan futuro. .. Si fuera por la directiva eso se queda así…La única posibilidad es que esas expulsiones sean anuladas por un juez de fuera…Jeimer Candelario , antesalista de Detroit, fue colocado inactivo 10 dias y el club llamó al venezolano Harold Castro....:Kansas City subió al tercera base <Kelvin Gutierrez, quien había jugado con ellos a principios de temporada…Amelia Vega, la ex reina esposa de 3 hijos de Al Horford , publicará un libro en la Feria del Libro de Madrid, España. El título: “Un día en la vida de Pichín”…¿Será infantil o qué?... En cuestión de horas se resolvió el tema de Angel Delgado. Francisco Garcia me dijo que hablaron “lenguaje de basket” y que todo está bien… Todavía están pendientes Horford y Anthony Towns…Gianni Infantino, el presidente de Fifa, será reelecto hoy en la asamblea que se celebra en París… Por allí anda Manuel Luna, el hombre fuerte de la Comisión Normalizadora…. En tenis, Rafael Nadal y Roger Federer se verán la cara en la semifinal del Roland Garros. Federer es líder de todos los tiempos en ganar “grand slams” con 20, Nadal es segundo con 17… Entre ellos están 23-15 para Nadal, y en el abierto de Francia están 5-0…¿Quién ganará?