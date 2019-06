A propósito de mujeres….

Félix Olivo

Hola Fiebruses. Con la gran integración de la mujer al golf y la inclusión femenina en todos los estamentos de la sociedad, alguien tenía que “echarle un jabón al salcocho”, y ese fue Hank Haney, quien la semana pasada minimizó la LPGA y ofendió a las jugadoras coreanas con términos raciales y sexistas.

Con sus declaraciones, Hank se metió en aguas que no pudo nadar y de la que le dará mucha lucha salir, aunque el domingo siguió “metiendo la pata” al postear un Twitt diciendo que “sabía que una Lee ganaría”. Por Dios, que alguien lo calle o le quite el teléfono de las manos. La reacción no se hizo esperar y gente de peso como Annika Sorenstam, Michelle Wie, Karrie Webb, Cristina Kim y Suzann Pettersen, entre otras, “le cantaron su panamá” a un tipo que definitivamente perdió el norte, y que, desde aquel infausto libro sobre su relación con Tiger, va de mal en peor (por cierto, Tiger también le dio lo suyo). Celebremos todos la “pelelengua” que le han dado a un troglodita como Haney. ¡El golf femenino merece mas respeto! ¡Mantengan la bola en el fairway!