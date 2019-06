Turquía liquidó 3-1 a Reinas del Caribe

BANGKOK, Thailandia

El sexteto femenino de Turquía reivindicó su posición de puntera (6-1) en la Liga de Naciones al vencer este martes tres sets por uno a la República Dominicana (25-20, 25-21, 24-26 y 25-18).

La República Dominicana se enfrenta este miércoles a las anfitrionas de Thailandia, a las 7:05 de la mañana (hora dominicana).

Ahora, las dominicanas tienen marca de tres ganados y cuatro perdidos, colocándose en el noveno puesto de la justa mundialista, que organiza la Federación Internacional de Voleibol. Las turcas amplían la ventaja en serie particular 7-1 sobre las dominicanas en competencias internacionales.

El ataque de las ganadoras fue guiado por Gozde Yilmaz con 22 puntos, seguida de Hande Baladin con 18, Meliha Ismailoglu con 12 y viniendo de la banca, Ebrar Karakurt se fue con 10 puntos.

Por la República Dominicana, las mejores fueron Bethania de la Cruz con 17 puntos, mientras que Brayelin Martínez aporto 16 y Jineirys Martínez con nueve. Eve Mejía tuvo un gran desempeño en el bloqueo y la defensa.

El bloqueo de Turquía, un ataque consistente, y buena defensa en el piso fueron clave para que Turquía dispusiera de las Caribeñas en una hora y 17 minutos.

La capitana de dominicana Priscila Rivera, salió en el segundo parcial tras sentir molestias en su codo izquierdo cuando el choque se encontraba 17-12 arriba las triunfadoras.

Por momentos, en los tres parciales, una pobre defensa de dominicana y la recepción por debajo del promedio, le jugaron esta vez una mala pasada a las quisqueyanas

En el primer parcial, el conjunto de Turquía aprovechó muy bien su ataque rápido y bloqueo para tomar el control de la pizarra. Fue un día para el olvido para la colocadora dominicana, Niverka Marte.

Próximo partido.

Las dominicanas juegan temprano este miércoles (6.05 A.M, hora RD) vs. Tailandia, y mañana vs. Bulgaria.

Lesionada.

