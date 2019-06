Teruel no continuará al frente de la Abadina

Santo Domingo, RD

Un período de dos años es más que suficiente para Fernando Teruel como presidente de la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional.

“Está bien dos años, finalizo ahora luego del torneo del Distrito y no intento una repetición. Hay que dejar espacio a que otros contribuyan y se hagan cargo”, dijo Teruel en una comparecencia al programa La Semana Deportiva (CDNSportsmax, los domingos a mediodía.

“Esta presidencia en Abadina me ha robado mucho tiempo, he tenido que dedicar muchas horas diarias pues el trabajo es bastante. Me ha limitado en mis otras actividades y no estoy dispuesto a continuar”, dijo Teruel, quien cumple dos años este mismo mes. Las elecciones del nuevo comité ejecutivo serán después que termine el campeonato 2019 que inicia este miércoles 5.

Aclaró, también, que el puesto de presidente de Abadina no tiene pago alguno. “No, yo no he recibido ningún chele de salario pues el presidente de Abadina es honorífico”.

Cree que eso debería de cambiar, que se nombre un director administrativo y que se cree un consejo que apruebe los planes.

Teruel tiene una larga hoja como entrenador de baloncesto. Ha sido campeón del Distrito Nacional con los Astros de Montecarlo en 1975 y luego con el club Mauricio Báez en los 80.

Ha dirigido la selección de mayores, en hombres y mujeres, habiendo ganado distintas medallas en torneos internacionales.

SEPA MÁS

Hubiera dejado a Melvin López

Dispuesto a dirigir. Hubiera dejado a Melvyn López como director técnico del seleccionado nacional que va al mundial de China el próximo mes de agosto. Estaría dispuesto a asumir nuevamente la dirección del seleccionado dominicano de mayores.