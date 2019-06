Ketel Marte es una sorpresa

Héctor J. Cruz

Ketel Marte es un joven pelotero de Arizona Diamonbacks. No forma parte del grupo de estrellas del beisbol dominicano en Grandes Ligas y por tanto su nombre no hace tanto ruido. El año pasado fue sorpresivo que el equipo le extendiera un pequeño contrato de 5 años por US$26 millones, pero ellos conocían las condiciones del pelotero. Era segunda base y para este año lo movieron el jardín central. (Dicen los que saben que un infielder medio puede ser jardinero y hacerlo muy bien, pero eso no puede darse al revés).

El impacto mayor de Marte ahora es su bateo. Luego del partido de ayer tiene promedio de .279 con 14 jonrones y 40 empujadas, con una proyección de un 30-100 en esos renglones. Desde luego que él no pertenece a ese grupo, su mejor actuación ofensiva fue el año pasado con .260-14-59, es decir que ahora ha igualado su cantidad de jonrones en apenas dos meses. Es nativo de Nizao, y se está convirtiendo en una “pequeña estrella”. Síganlo.

ENRACHADOS: El club Colorado Rockies ha ganado 8 seguidos , 9 de los últimos 10, y se ha apoderado del segundo lugar División Oeste Liga Nacional. Es un equipo siempre interesante porque cuenta con una ofensiva bien recia, y es dirigido por el veterano manager Bud Black.

La victoria del domingo , 5-1 sobre Toronto, significó una barrida, y los Azulejos perdieron su 6to. juego en línea. Ahora, Colorado tiene 31-27,. y aunque están lejos de los líderes del grupo Dodgers de Los Angeles (a 9 juegos), le han pasado a los demás de la División, San Diego, Arizona y San Francisco.

La base fundamental de Colorado es su bateo. Nolan Arenado, la estrella de la antesala, ya suma 16 jonrones y le acompañan Charlie Blackmon,Ian Desmond, Mark Reynolds, Trevor Story, y ahora se ha añadido el joven dominicano Raimel Tapía, quien se ha colocado como regular en el left field. Todavía el pitcheo abridor de los Rockies no ha empezado a sumar victorias, pero pudiera hacerlo en cualquier momento pues tienen calidad.

El año pasado, este club tuvo marca excelente de 91-71, quedó empate con los Dodgers en el primer lugar y fueron a juego extra, el cual perdieron. Al final tuvieron 91-72, pero clasificaron a wild card , cayendo también ante los Cachorros. Atentos a Colorado, un equipo muy peligroso.

DE INTERES: Toronto está en serios problemas. Luego de la entrada de Vladimir Guerrero Jr. hicieron ruido y mejoraron bastante, pero han vuelto por su mal carril. Han perdido 6 en línea y su marca ahora es de 21-38, demasiado malo… Cleveland también está en lo mismo..Los Indios perdieron 0-2 ante White Sox ante un buen trabajo de Lucas Giolito (7.1 innings, 5 hits, 9 ponches)..Giolito, que hace dos años es prospecto relevante, tiene 8-1 y 2.54 de efectividad.. Cleveland está en 29-30, igualitos que White Sox…Leury García falló dos turnos y está en .293, Eloy Jiménez no suena, tuvo de 3-0 batea .223.. José Ramírez falló también 3 turnos y está en .206…. El jonrón 14 de Ketel Marte de ayer recorrió distancia de 482 pies, empatando en el batazo más largo de este año (porque ahora todo se mide). ..Fernando Rodney sigue en beisbol, firmó pacto de liga menor con los Nacionales de Washington, ahora que le darán unos días para ponerse en forma y luego lo suben. Esa es buena noticia para el veterano relevista dominicana de 325 savaldos… En Grandes Ligas se está bateando tanto que en el mes de mayo pegaron 1113 jonrones, una nueva marca de todos los tiempos..Ví el sábado a Gary Sánchez darle una topadita a la pelota, esquina afuera, y la pelota se fue por el jardín central a 402 pies.. (bola chivirica le dicen).. Albert Pujols sigue caliente, disparó su cuadrangular 11 de la campaña y 644 de por vida..El hombre está “duro”…. El sábado, Justin Verlander tiró 8 innings de 4 hits y ocho ponches, en un triunfo de Houston 5 por 1 sobre Oakland.Verlander se coloca en 9-2 y 2.27, y logró su ponche 2807 de por vida, pasándole a Cy Young en el puesto 21 de por vida.. Max Scherzer, estelar de Washington, ponchó 15 ayer para vencer a Cincinnati 4 por 1… Le dieron 3 hits, y su record está en 3-5 y 3.06…. Minnesota asume el 2do. mejor record de ML B este año con 40-18 luego de superar a Tampa 9 por 7..Jake Odorizi sorprende con 8-2 y 1.96, Jonathan Schoop pegó su Hr. 12 y Tampa se coloca en 35-22… Los mejores de las mayores, colectivamente, son los Dodgers con 41-19. Ayer vencieron a Filadelfia 8 por 5 con buen trabajo de Rich Hill y jonrones por Joc Pederson (18) y David Freese (6)…. Filadelfia consiguió los servicios del jardinero Jay Bruce, procedente de Seattle. Es una inversión cara, tendrán que pagarle US$8.3 millones este año y US$13 millones en 2020…¿Por qué este movimiento? Porque su jardinero central, el venezolano Russell Herrera, está metido en un lío de violencia doméstica y pudiera ser suspendido por un buen tiempo..Y como los Filis tienen aspiraciones de ganar la División Este quieren estar bien protegidos… Bruce puede aportar buen poder…Falleció en Santiago de los Caballeros el veterano cronista deportivo Felix Bruno, quien tuvo programas de radio y TV por varias décadas…