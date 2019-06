Fernando Rodney firma contrato de Ligas Menores con los Nacionales

AP

WASHINGTON

Los Nacionales de Washington firmaron al experimentado relevista Fernando Rodney con un contrato de ligas menores, dándole el chance de intentar volver a las Grandes tras ser dejado en libertad por los Atléticos de Oakland.

Rodney se reportará a la sucursal Triple A de los Nacionales a la espera de una oportunidad de subir y demostrar que aún le queda por dar al máximo nivel.

El lanzador, de 42 años de edad, fue cortado por Oakland tras permitir 15 carreras limpias en 14.1 innings de trabajo.

Fernando Rodney has struggled to 0-2 9.42 ERA with A’s 17 games #Nats

Rodney ya suma 17 años en las Grandes Ligas y obviamente ya está en las postrimerías de su carrera. Sin embargo, al parecer, está muy lejos de rendirse.