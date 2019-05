Cousins quiere estar en la cancha sin importar lo que ocurra

TORONTO

El pívot de los Golden State Warriors, DeMacus Cousins, se resiste a ver las finales desde la banca.

La noche del jueves regresó al tabloncillo y se sintió feliz de entrar en acción a pesar de la derrota 118-109 ante los Toronto Raptors en el Juego 1 de las Finales de la NBA.

"Me sentí bien de ser parte de la energía esta noche. Lo he dicho antes y lo diré nuevamente: no tomaré ninguno de estos momentos sentado. Estar en la duela esta noche en esta atmósfera fue una sensación increíble. Estoy extremadamente feliz de ser parte de ella y disfruté el momento ", dijo en una entrevista para ESPN.

Cousins se había lesionado su pierna izquierda el pasado 15 de abril y reapareció por primera vez desde entonces, su ensayo fue corto, jugó solo ocho minutos y aportó dos puntos, dos asistencias y dos robos en ocho minutos.

El juego numero dos será este domingo 2 de junio.