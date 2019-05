MLB: una mirada al primer tercio

Héctor J. Cruz

Todos los equipos de Grandes Ligas agotaron el primer tercio de la temporada 2019 en los últimos días. El calendario consta de 162 partidos, por lo cual una tercera parte responde a 54 en forma exacta. ¿Cómo van las cosas para aquellos equipos que fueron señalados como favoritos para postemporada, quién se ha caído, quién es sorpresa hasta ahora?. Echemos una mirada por Liga, sin incluír la actividad de ayer:

LIGA AMERICANA: Los Yanquis dominan la División Este con 36-19 y han ganado 8 de sus últimos 10, pese a que han sido un auténtico hospital. Tampa Bay, que dominó prácticamente los primeros 40 días, no ha podido soportar la embestida de Nueva York, pese a que siguen muy bien con 34-19 a 1 juego de distancia solamente. El club ha ganado 7 de 10 y tienen racha de 5 victorias seguidas.. Boston pudo recuperarse del mal comienzo, pero los últimos 15 días han resbalado y han roto su ritmo. Tienen 5-5 en los últimos 10, record general de 29-27.

La División Central tiene a un sorpresivo Minnesota con 37-17 y han ganado 8 de los últimos 10. ¿Podrán sostenerse?.. Cleveland en mal comienzo de dos meses con record mediocre de 28-27 a 9 y medio (3 de 10 ahora mismo), pero tienen espacio para recuperación..En el Oeste Houston “pasea la distancia” con 37-20, y Oakland se ha colocado en segundo lugar con 29-27 a 7 y medio al ganar 8 de 10.. Del resto no se puede esperar mucho, incluyendo a los pobres Angelinos de Mike Trout (el mejor del negocio).El record del club es 26-29.

LIGA NACIONAL: Filadelfia y Atlanta dominan este grupo, tal como se esperaba. Filadelfia con 33-23 y Atlanta con 30-26, a 3 juegos de distancia.. Los Mets, con 27-28, a 5.5. todavía pueden competir y han ganado 7 de 10..En la parte Central los Cubs y Milwaukee se han adueñado del negocio, tal como se vislumbró desde el principio. Los Cubs con 31-23, Cerveceros con 31-25 a un juego ..y nadie más da señales de competencia.. Y finalmente está el Oeste, que es propiedad de los Dodgers de nuevo. Ellos tienen 37-19 (ganan 7 de 10), y San Diego, con 29-27, ha subido al segundo puesto pero sin perspectiva. Cody Bellinger no da respiro al contrario.

DE INTERES: Tremendo ruido ha hecho la victoria de Dominicana sobre Estados Unidos en el volibol femenino de la Copa de Naciones. No debe ser tan simple que las Reinas del Caribe, de la pequeña nación tropical de 10 millones de habitantes, esté derrotando a potencias de este deporte como Rusia, Brasil y Estados Unidos… Me recuerda los tiempos décadas atrás cuando Cuba hacía lo mismo …. Ahora, RD tiene 3-3 y espera la cita de la próxima semana en Tailandia… A partir del 4 de junio jugarán contra Turquía, Tainlandia y Bulgaria….El venezolano Carlos González quiere seguir en beisbol y firmó pacto de liga menor con los Cachorros de Chicago. González, de 33 años, fue dado de baja recientemente por Cleveland…. Un reporte de MlB dice que la asistencia de los dos primeros meses bajó un 1.4% respecto del mismo período del pasado año.. Naturalmente ahí influye la situación del clima, que ha sido pésima, y posiblemente se recuperen en el verano… El lanzador zurdo William Jerez fue enviado a triple A por los Gigantes de San Francisco. NO le dieron mucho juego… Marcell Ozuna sigue su gran campaña, ayer pegó su jonrón 16 y suma 49 remolcadas, impresionante..Tiene ritmo para cruzar de las 100 sin muchos problemas… En 2017 para los Marlins, Ozuna (de Boca Chica) tuvo 37 jonrones y 124 impulsadas..San Luis venció a Filadelfia 5 por 3 en la actividad del jueves…. Sandy Alcántara, derecho de los Marlins, lanzó 6 innings de 2 hits ante San Francisco, pero no tuvo decisión… Los Gigantes ganaron 3 por 1…. Dicen que en La Vega un sacerdote oficiaba una misa y le robaron 400 mil pesos..¿Tanto dinero, dónde estaba, qué hacía con tantos cuartos en sus manos?.... Todo el mundo da favorito a Golden State frente a Toronto, pero hay que considerar que los Raptors se llevaron de por medio dos buenos clubes como Filadelfia y Milwaukee…Ojo pelao con eso…