Lorenzo: "Sería un suicidio ir más rápido que Márquez"

EFE

Scarperia, Italia

El español Jorge Lorenzo, piloto del equipo Repsol Honda como el vigente campeón del mundo de la categoría, su compatriota Márc Márquez, ha asegurado que para él "sería un suicidio intentar ir mañana igual que él o más rápido".

"Ahora mismo a nivel de velocidad pura estoy peor que el año pasado y tengo algún problema para estar totalmente a gusto encima de la moto y me falta velocidad pura con respecto a Márquez, con eso quiero decir que mi objetivo ahora no es intentar igualar a Márquez pero sí conocer su estilo de pilotaje que le ha llevado a ir muy rápido después de siete años", explicó Lorenzo.

"Mi objetivo, como hasta ahora, es ir acercándome a posiciones mejores de las que he hecho, acercarme al nivel que tiene Cal -Cruchtlow-, que lleva mi misma moto y que después de cinco años es algo más realista para este momento, y para eso tengo que mejorar principalmente la entrada en curva y mi manera de frenar, dejar los frenos, reducir, que es bastante opuesto a la manera y estilo a que me había acostumbrado con la Ducati", reconoció el piloto de Repsol.

Lorenzo recordó que "es el mismo proceso que llevé a cabo en Ducati, empezando desde cero y, como recordaréis, el primer año en Ducati me costó mucho acabar cerca del ganador, más o menos como ahora, y al final de la temporada, del primer año, comencé a hacer algún podio, pero después tuvimos ese problema de ergonomía".

"Lo solucionamos y aunque lideré algunas vueltas, no pude acabar de rematar en carrera, y ahora empiezo otra vez este proceso, que se ha hecho mucho más complicado con las lesiones de pretemporada y que arrastraba del año pasado y el no disponer de esos cinco días de test - Lorenzo recordó que el año pasado antes de Mugello estuvo en unos test en Montmeló que le ayudaron mucho- han condicionado mucho el trabajo y hoy en día en MotoGP, cuando uno cambia de una moto a otra, si no es una Yamaha, que siempre he dicho que es una moto mucho más 'amigable' para el piloto, tienes que cambiar tu pilotaje para alcanzar a pilotos que llevan muchos años con esa moto".