¿Las Aguilas Imitando al PRD?

La idea no es mía, la leí ayer en facebook, una ocurriencia de alguien de gran creatividad. El argumento es que como el PRD (Partido Revolucionario Dominicano) siempre vive en demandas y contra-demandas (un intercambio permanente de golpes entre Guido Gómez y Miguel Vargas), las Aguilas hacen una imitación casi perfecta. No transcurre un mes entero sin que surja alguna demanda legal, de ellos o alguien contra el equipo.

No es un relajo, y da pena que un equipo del deporte profesional se mantenga siempre en una litis extra terreno de juego. A las Aguilas les caen atrás los famosos Tigres del Licey, y por eso alguien llama a ambos “los chicos malos” de la pelota nuestra. Irónicamente, son los que más coronas tienen en la liga, 22 azules, 21 amarillas.

Lo de ahora es una nueva demanda judicial encaminada contra el equipo por parte de los herederos del señor Héctor Marrero, accionista fallecido recientemente, y quien detentaría 20 acciones. Marrero no tuvo hijos y los reclamantes son descendientes indirectos de sus hermanos, casi todos sobrinos.

El abogado es Rafael Ariza, con asiento en Santo Domingo super conocido porque trabajó en casos recientes muy famosos . La acción reclama que las Aguilas reconozcan la herencia de tales acciones, pues supuestamente se han negado a hacerlo.

Los demandantes son Olga Antonia Contreras Ariza, Catellana Contreras de Cordero, Eugenio Darío Contreras, Mirabel Altagracia Contreras, Ery Antonio Olimpia Contreras, Gina Mercedes Contreras y Decio Moisés Contreras. Ariza me confirmó su accionar ayer, la querella fue depositada el 27 de este mes, y tomaría curso de inmediato. Una fuente indicó que las Aguilas han convocado al Consejo para este jueves 30 de mayo. ¿Qué sigue?Otra papa caliente para el Dr. Adriano Valdez, presidente aguilucho.

INJUSTICIA: A quienes dicen que es injusto que peloteros de calibre ganen poco en MLB, les recuerdo que “eso es un negocio”. Los 6 primeros años los jugadores son propiedad del club, en los tres primeros deben dirimir su salario entre ambos o jugar para el Mínimo (US$555.000), los 3 siguientes pueden ir al arbitraje, y a partir del 6to. año se puede declarar agente libre. Lean lo que ganan este año los siguientes jugadores: Rafael Devers 615 mil, Cody Bellinger 605 mil ,Aaron Judge 684 mil, Juan Soto 578 mil, Victor Robles 558 mil, Gary Sánchez 670 mil, Franmil Reyes 571 mil y Fernando Tatis 555 mil. ¿Es injusto?

DE INTERES. Los poderosos Yanquis blanquearon a San Diego 7-0 y le ganaron 2 de 3 , siendo la 8va. serie seguida que obtienen los de Nueva York. Eso es mucho, no es tan común, pero ellos vienen haciéndolo en forma muy natural.. Tuvieron de regreso al zurdo James Paxton, quien tiró 4 ceros sin hit y salió por limitación de pitcheos… Al zurdo Nestor Cortés Jr. le llenaron las bases sin outs en el noveno, pero pudo hacer el cero… Los Yanquis ganaron con 4 jonrones. D.J. LeMahieu, Gleyber Torres, Gio Urshela y Luke Voit (14).. para Torres fue su 14 también con 31 empujadas, un comienzo impresionante jugando el short… El jardinero César Puello (Escogido) debutó ayer con los Angelinos y en su primer turno pegó sencillo remolcador de dos vueltas y luego jonrón. En total de 6-3 con 4 remolcadas…. Los Angelinos ganaron 12 por 7 a Oakland…Puello ya había debutado en grandes ligas en 2017 jugando para Tampa y los Angelinos.…. El pitcher zurdo William Jerez está arriba con los Gigantes de San Francisco..Jerez, nativo de Santiago, había lanzado el año pasado con los Angelinos, pero en el invierno cambió de equipo… En la actividad del martes, el señor Derek Dietrich, primera base de Cincinnati, disparó tres jonrones y suma 17, una de las grandes sorpresas del año… Es igual que Josh Bell, de los Piratas, que tiene 12 este mes de mayo, algo impresionante, y totaliza 18 con 51 impulsadas....¿Y quiénes son estos nuevos jonroneros?... Cody Bellinger llegó a los 20 y Alex Bregman, de Houston, a 17… El boricua Carlos Correa sigue teniendo problemas de salud. Lo pusieron inactivo 10 días con dolencias en las costillas…Informan los Cerveceros de Milwaukee que ya tienen todo vendido (más de 40 mil asientos) para el partido del 9 de junio dedicado a Christian Yelich, su jugador MVP del año pasado. Ese día los primeros 10 mil fanáticos recibirán un “muñeco cabezón”… Las Reinas del Caribe también perdieron de Serbia 3-1 en el volibol de liga de Naciones… Hoy jugarán vs. Estados Unidos…. Hoy empieza la final de la NBA, y se supone que Golden State gane fácil la serie pactada a un 7-4..…El sábado va la final de la Champions entre los dos clubes ingleses, Tottenham y Liverpool… Pero,, jugarán en Madrid, no en Inglaterra…Y el 5 de junio inicia el basket del Distrito Nacional…