De nuevo, el juego lento

Félix Olivo

Hola Fiebruses. En cada evento que participo, la solicitud que me hacen los Fiebruses es que, por favor, haga algo para que la gente aprenda a agilizar el juego. Las reglas cambiaron en enero y todos sabemos que las mismas fueron diseñadas con la principal finalidad de acelerar el juego. En cada evento que tengo la responsabilidad de llevar, mi prioridad es precisamente que se tomen el tiempo estipulado para terminar su ronda. Muchos dicen que en los torneos las carpas en el campo retrasan (lo cual es cierto en muchos casos), pero, ¿que me dicen de sus rondas regulares? El tema es el mismo. Jugadores que atrasan al grupo completo y por ende el resto del field. Lo peor es que si uno, haciendo el rol de ranger les pide acelerar, el jugador se convierte en el mismísimo diablo y el próximo tiro que falle es culpa de quien vino a pedirte que agilices para que no entorpezcas el juego de los demás y el de todos.

Es sencillo señores. Tenemos que hacer conciencia y tomar medidas, pues si ya le han dicho varias veces que juega lento, usted debe revisarse. Punto. Empiece a ver qué le pasa, cual es su rutina, si esta listo para tirar, etc., y así hará la ronda mas placentera para usted y para todos. En una próxima columna les traeré consejos sabios que le ayudarán.

¡Mantengan la bola en el fairway!