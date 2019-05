¿Qué ocurrió con los grandes peleadores welter Jr. de RD?

Yoel Adames F.

Un viejo amigo, alegre, con la mente fresca aun, vivía a dos esquinas del gimnasio propiedad del doctor Ramón Pina Acevedo (el Miguelito Ruedas), mi dilecto anfitrión de peñas boxísticas, Eduardo Curet, fanático y protagonista del ring de los años setenta y ochenta; me escribe para consultar sobre la salud de Miguel Montilla, el último inmortal del entablado, ya que gente que no encuentran oficio han anunciado por las redes su muerte. Montilla ha estado delicado de salud en los últimos meses, pero me confirman que no, que todavía conserva su fuerte anatomía y su mente está nítida. Eduardo fue compadre de ‘Caja de Bolas’ y me pide casi nada, que compare a los 140 libras de los años setenta hacia acáÖ Por ahora, solo pondré sus récords y sus mejores rivales y saquen ustedes sus pareceres: (V) victorias, (D) derrotas y (E) empates.

1. MIGUEL MONTILLA (38-9-3, 28KOs)V. Nani Marrero, Antonio Cruz (Kid Can), Monroe Brook, Domingo Ayala, Alfredo Escalera, Ricardo Arredondo, Mike Everett, Chris Fernández, Juan Cantré, Antonio Amaya.

D: Héctor J. Medina, Alfredo Escalera (1-1), Antonio Cervantes (2), Aaron Pryor y Reyes Antonio Cruz.

2. NANI MARRERO (29-16-3, 4KOs.): V. Jullio -Diablito- Valdez (3-1), Angel Robinson García, Saoul Mamby (1-1), Maurice Watkins, Dujuan Johnson, Jimmy Heair, Zenón -Puñanubes- Silgado (1-1), Carlos María Gimenez, Josuez Márquez (1-1).

D. Livio Nolasco, Lennox Blackmoore, Antonio Cervantes (0-2), Miguel Montilla, Enrique Solís, Domingo Ayala, Norman Sekgapane, Héctor Thompson, Tommy Ayers, Johnny Bumphus.

3. Carlos -Caja de Bolas- Gil (14-6, 10KOs): V. Rolando Martínez, Rocky Ramón, Ricardo Arredondo, Benny Huertas.

D. Miguel Montilla (0-2), Mike Everett, Carlos María Giménez, Alfredo Escalera.