La encrucijada del Licey

Héctor J. Cruz

Hectorj.cruz@listindiario.com

Twitter: hectorj_cruz ???/ Facebook: hjcbeisbol@hotmail.com

Licey es el equipo más ganador de Lidom con 22 coronas, el de más tradición y por ello siempre es noticia. A veces para bien, a veces para mal. La noticia de ahora es negativa pues Licey tiene líos en proceso y que debe resolver en los próximos días. Veamos.

._ El club expulsó recientemente más de 50 socios, pero ellos no han aceptado la expulsión y han demandado su reposición ante la justicia ordinaria. Eric Raful, uno de los expulsados, lleva la demanda y eso dificulta las cosas para Licey porque se trata de un abogado “ranqueado” ,que sabe su asunto. Ricardo Ravelo lleva la voz cantante por los azules como abogado..- La instancia está sometida ante la presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y el caso lo lleva el juez Jorge Luis Reyes Lara.

.- E Licey tiene programada elecciones estatutarias el primer martes de junio, es decir el próximo día 4, y eso está bien cerca. Raful plantea que Licey no debe hacer elecciones hasta tanto el juez decida sobre la reposición o no de los sancionados. En ese tono, han pedido al juez que impida los comicios.

.- Licey no ha hecho convocatoria publica porque no es necesario. Según sus estatutos, las elecciones se harán el primer martes de junio a las 6 de la tarde y todos deben considerarse convocados . . De acuerdo al artículo 13, ellos incluso pueden posponer las elecciones, pero deberán hacerlo con un anuncio de posposición hecho al menos 5 días antes de la citada fecha. Pero, pudiera ocurrir que el juez Reyes Lara tome la decisión antes de eso, y las elecciones quedan en suspenso.

.- El presidente de Lidom, Vitelio Mejía, sigue haciendo su esfuerzo de mediación. La reunión del pasado jueves quedó en el limbo, no hubo resultados positivos pues los directivos azules no están en eso de reposición, de acuerdo a mis fuentes. En tal caso, el juego “estaría cerrado a banda”, y lo más probable es que las elecciones se pospongan.

.- Una nota negativa es que el presidente azul, Ing. Jaime Alsina, se comporta despreciativo con la prensa y no quiere responder preguntas de Listin. Es una mala práctica porque parte de sus responsabilidades es ser transparente públicamente, dando las informaciones de lugar.

Tal vez el próximo presidente, Dr. Domingo Pichado, venga con otro son.

DE INTERES: Muy triste la noticia del fallecimiento de Billy Buckner , sobre todo por el motivo de “demencia” ..Tenia 69 años de edad y 3 niños.. Buckner pasó a la historia por el costo error que cometió en el 6to.juego de la serie mundial de 1986 que impidió a Boston coronarse por vez primera desde 1986. Los Mets ganarían en un 7mo. partido… Corrección: el total de juegos salvados de Fernando Rodney es 325 , y es segundo entre los dominicanos detrás de los 329 de Francisco Cordero.. ..Fue un excelente jugador con 2,715 hits de por vida. Y era tan selectivo en el plato que tuvo 450 bases por bolas por 453 ponches…. El joven lanzador zurdo Génesis Cabrera fue subido por los Cardenales de San Luis y lanzará en el partido de mañana vs. Filadelfia… Genesis fue sensación con Licey el pasado invierno y en un momento fue detenido por San Luis… Falleció también Manuel –Mañé- Virgil, hermano de Ozzie Virgil, ambos residentes en Montecristi. Tenia 85 años de edad, y envío mis condolencias al Orégano . Virgil tiene 87 años de edad y se mantiene siempre activo… Anote el noveno jonrón de la campaña para Albert Pujols y 642 de por vida.. Pujols se coloca a 18 de los 660 de Willie Mays…Oakland superó a los Angelinos 8 por 5, su décima victoria en línea…aunque usted no lo crea…Los Yanquis reciben a San Diego estos tres días y ayer no tuvieron problemas para vencer 5-2 .. Gary Sánchez tuvo su jonrón 16, Clint Frazier su décimo, Brett Gardner su 8vo.. Aroldys Chapman fue el savador, su numero 15 del año… José Ureña sigue lanzando bien, Miami venció a Washington 3 por 2..Ureña (3-6) lanzó 7 entradas de 4 hits, 2 carreras…Del otro lado estuvo Max Scherzer, con 6 innings de 7 hits y una carrera, y no tuvo decisión…En Puerto Rico hay un lío pues la comunidad de galleros está poniendo demanda a Estados Unidos porque les han prohibido las peleas de gallos..¿Y en qué parará eso ¿ Los gallos son una larga tradición boricua y será difícil quitarles eso.. Lo mismo sucedería aquí, en Rd..