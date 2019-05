La historia que no se escribió en el basket dominicano

Alex Rodríguez

Una encuesta puesta a circular por ESPN, preguntaba a los fanáticos cuál de estas cosas hubiera preferido que no pasara: que Michael Jordan no se retirara la primera vez, que Shaquille y Kobe no se hubieran dividido, que Kobe y LeBron se hubieran enfrentado en una serie final o que Derrick Rose no se hubiera lesionado.

Estas fueron situaciones que se presentaron, pero en el caso del baloncesto dominicano hay otras que sucedieron y otras que no y que posiblemente hubieran reescrito la historia de ese deporte en la República Dominicana y llenado de más gloria a sus protagonistas.

1 - Si Hugo Cabrera no hubiera sido declarado profesional. En el punto más alto de su capacidad como jugador, la República Dominicana no pudo disfrutar de toda la calidad del “Inmenso” debido a que, tras jugar en la Continental Basketball Association en busca de llegar a la NBA, fue declarado “profesional” en 1981 por la Federación Internacional de Baloncesto. No regresó a la selección nacional hasta el 1989, pero ya no era lo mismo.

2 - Si Chicho Sibilio no se hubiera nacionalizado español. Aunque no se puede criticar la decisión, no hay dudas de que otra sería la historia del basket criollo de haber tenido la participación del este otro portento del baloncesto en sus selecciones nacionales luego de Centrobasket 1977 cuando fue inhabilitado de representar a su país de origen.

3 - Si Teruel, Duquela y Leandro hubieran formado el cuerpo técnico de la selección. Una combinación de los más ganadores y capacitados entrenadores de su era hubiera sido un “plus” de incalculable valor para el equipo dominicano. Cada uno por su lado tuvo la responsabilidad, pero ninguno pudo ganar una medalla durante la época de oro del baloncesto criollo que se fue sin subir a un pódium entre 1978 y 1995.