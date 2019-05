¿Por qué el éxito de los Yanquis?

Héctor J. Cruz

hectorj.cruz@listindiario.com

twitter: hectorj_cruz Facebook. hjcbeisbol@listindiario.com

Los “expertos” intentan explicar el impresionante desempeño de los Yanquis de Nueva York en estos primeros meses de MLB. En particular, porque el equipo ha enfrentado lesiones de prácticamente toda la escuela regular. Este jueves vencieron a los Orioles con una base por bolas a Aaron Hicks en el noveno inning (con bases llenas), y ellos envían el mensaje de que pueden ganar de múltiples formas, no solo con jonrones.

No ha jugado este año el short Didi Gregorius, el jardinero Giancarlo Stanton en 3 juegos, Aaron Judge ya tiene casi un mes que se marchó a la clínica, Gary Sánchez estuvo varias semanas fuera, el inicialista Greg Bird se fue por largo tiempo, el jardinero Aaron Hicks recién acaba de regresar luego de más de un mes fuera, se fueron los pitchers Luis Severino (no ha tirado este año ); Dellin Betances se fue, Miguel Andújar apenas pudo jugar algo y se fue a una operación que lo saca de acción todo el año. También está fuera el infielder Troy Tulowitzki, firmado para jugar el short en ausencia prolongada de Gregorius.

Es increíble lo sucedido, pero el club ha ganado en forma consistente y se han colocado en el primer lugar del Este con 32-17. Acaban de barrer en 4 juegos seguidos a los Orioles, en Baltimore.

Los peloteros son los héroes, desde luego, pero también la oficina central, en este caso del gerente Brian Cashman. ¿Quiénes han hecho el trabajo y de dónde vinieron? El antesalista colombiano Gio Urshela llegó en agosto del 2018 procedente de Cleveland por dinero, el inicialista y DH Luke Voit en julio 2018 en cambio con los Cubs, el intermedista DJ LeMahue firmado de la agencia libre por 2 años y US$24.0 millones, Kendrys Morales tomado en waivers de Oakland la semana pasada, Clint Frazier adquirido en cambio de Cleveland en 2016,, Cameron Maybin comprado de liga menor de Cleveland hace poco, y Gleyber Torres, venezolano, adquirido en 2016 de los Cubs en cambio por Aroldys Chapman (luego firmaron a Chapman en la agencia libre).

La última vez que jugaron con record negativo fue 1992 (76-86), y desde 1995 han estado ausente de play off solo en 2013, 2014 y 2016. Es el equipo más glorioso de las Grandes Ligas (27 coronas ), con los Cardenales en segundo lugar con 11. ¿Tradición ganadora? Naturalmente. Por eso pueden ganar con sustitutos.

Es el único club de las mayores que no admite bigotes ni barbas.Siempre limpios. ¿Y tatuajes, la moda de ahora?

DE INTERES: Los Yanquis son un club tan especial que a Joe Torre le dieron 12 años de manager (1996-2007) , ganó 4 series mundiales, y sin embargo lo botaron cuando consideraron que era necesario un cambio…El siguiente en la lista fue Joe Girardi, con un año de experiencia de dirigente (con los Marlins), ganó la serie mundial de 2009, y hace dos años lo licenciaron.. Nombraron ahora a Aaron Boone, sin experiencia de manager, y quien estaba ganándose su comida como comentarista de TV… En el triunfo de ayer 6 por 5 sobre los Orioles hubo jonrones de Luke Voit (12) y Clint Frazier (9) …. Gary Sánchez estuvo libre, pero tomó un turno de emergente y pegó sencillo… Este jueves anunciaron que C.C. Sabathia va a lista de lesionados por diez días por dolores en una rodilla….Carlos Gómez fue el héroe del día entre los dominicanos de ayer pegando jonrón de tres en el 8vo. Inning, los Nacionales ganaban 4 por 3… El cuadrangular fue contra su compatriota Wander Suero, y fue el primer aporte de Gómez desde que llegó a los Mets hace diez días…Suero ha estado muy mal, tiene 1-4 y 7.17 y podrían llegarle malas noticias en los próximos días…. A otro relevista dominicano, el grandote Carlos Estévez (Colorado) le dieron tres jonrones los Piratas, incluyendo Gregory Polanco y Starling Marte, el 5to. para ambos..Estévez hizo solo dos outs, 4 hits, 6 carreras, y los Piratas ganaron 14 por 6…Otros que pasan a lista de enfermos son Robinson Canó y Jeff McNeil, ambos de los Mets…. Al cubano Yoenis Cespedes, del mismo club, lo operaron de sus tobillos y no podrá jugar este año. Está en la última parte de un pacto de 4 años por US$110 millones … Dice un reporte que la NFL estudia la posibilidad de autorizar el uso de marihuana con fines medicinales en sus atletas… La bola sigue rodando…. Toronto bajó al lanzador Jimmy Cordero, quien solo apareció en un partido.. Ya Cordero había lanzado en 2018…. Boston superó a Toronto 8 por 2 y Vladimir Guerrero Jr. falló 4 veces, bajando su promedio a .241..Los Marlins completaron barrida ante Detroit con victoria de 5-2..Es la segunda barrida corrida para los Marlins, que han ganado 6 en línea (aunque usted no lo crea)… Garret Cooper decidió con jonrón de bases llenas en el noveno… Jean Segura disparó su 5to. Jonrón en el triunfo de los Filis 9 por 7 vs. Los Cubs.. Segura batea para .325 y Héctor Neris tuvo su 8vo.salvado del año….Las Reinas del Caribe (voleibol ) cayeron 1-3 ante China, y finalizan esta fase con 2 y 1 en la Liga de Naciones..Habían vencido a las potencias Rusia y China…Su próxima cita será en Veneto, Italia, del 28 al 30 de este mes frente a Italia, Serbia y Estados Unidos… El 30 de mayo iniciará la final de la NBA, y el 1ro. de junio será el juego decisivo de la Champions League entre Liverpool y Tottenham, los dos equipos ingleses… El evento será en el estadio Wanda Metropolitano , del Atlético de Madrid.