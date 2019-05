Koepka es un monstruo

Félix Olivo

Hola Fiebruses. Se cierra un capítulo histórico del PGA Championship, con su celebración en mayo por primera vez desde 1949. Brooks Koepka logra su segundo título del torneo y su cuarto major en los últimos 8 que ha participado.

Definitivamente Koepka es un tipo de temer. Ganar dos US Open y este torneo (en uno de los campos mas temidos de EEUU), sencillamente lo pone en otra dimensión.

Brooks hizo algo histórico: es el primer jugador que gana sus únicos majors de forma consecutiva (back to back), o sea que defiende su titulo exitosamente, y además ganó “wire to wire”, hito que no se lograba desde que Hal Sutton lo hiciera en 1983, 36 años atrás. Con su triunfo, Brooks escala al puesto de número uno del mundo, enviando un claro mensaje a sus pares y a la prensa, que siempre lo ha visto con un “underdog”.

Aunque su ronda del domingo no fue estelar (seis bogeys y dos birdies para cerrar con 74), lo cortés no quita lo valiente y hoy el mundo debe quitarse el sombrero ante un jugador que habla y se expresa con un juego extraordinario sobre los fairways.