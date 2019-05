Rossi reconoce la enorme superioridad de Márquez

afp

Le Mans

Valentino Rossi intentó no caer en el derrotismo a pesar de que 'sólo' fue quinto en un circuito que tradicionalmente es bueno para Yamaha y cuando partía en esa misma posición en parrilla.

El italiano fue muy gráfico cuando le preguntaron si había opciones para luchar por el Mundial. "No niego que quedarse en casa desde mañana e irse a la playa tendría sus ventajas", bromeó. Pero mis palabras están teñidas de realismo, eso no significa que me rinda. Llegué más cerca de los mejores, con lo que, si quitamos a Márquez, estoy más cerca. En estos momentos, hay que vivir día a día y pensar circuito a circuito", expuso.

“Digamos la verdad, sin la caída de Austin Marc habría ganado cuatro carreras de cinco y la que no ganó la perdió en la última curva"