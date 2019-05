Márquez domina todos los estilos

AFP

Le Mans

Ganar a Marc Márquez siempre ha sido complicado desde que está en MotoGP. Lleva 47 victorias en 113 carreras disputadas en la clase reina. Esto es un 41,59 por ciento. O lo que es lo mismo casi gana una de cada dos citas que corre. Ya cazó a Lorenzo como el español con más triunfos en la máxima cilindrada y le pasará en breve.

Pero si ya es complejo para los rivales, este año se antoja una ardua labor arrancarle de lo más alto del cajón. La razón está en parte en la máquina y, en parte, en el hombre. Por un lado, Honda puso todos sus recursos en lograr un propulsor que acabara con el dominio de Ducati en lo que a potencia se refiere. Esto se tradujo en la mayor velocidad punta, pero también en una gran aceleración. Parece que han pasado siglos, pero fue en 2016 cuando, en Mugello, Lorenzo fulminó al de Cervera, por aceleración en la meta. En Le Mans, una pista de constantes pequeñas aceleraciones, notó esa mejoría. Por eso las Ducati fueron sus rivales, porque también gozan de esa virtud. No como las Yamaha. "Nos falta aceleración, son mucho más rápidos en las rectas y es difícil buscar dónde adelantar", clamaba Rossi.

Pero la Honda la llevan cuatro pilotos y sólo vence uno. "Si no lo fuerzas al puntito que te pide la moto eres incapaz de ir rápido. Ese es el punto que cuesta encontrar y quizás en lo que las otras Honda pierden un poquito más. Tienes que forzarlo lo justo para girarlo lo justo y es ahí donde sigue siendo crítico, todas las 'salvadas' que he tenido este fin de semana no han sido de casualidad, es porque empujamos y porque si quieres estar ahí tienes que arriesgar", admitía.