Puello y Vitelio enfrentados por caso de la Serie del Caribe

Héctor J. Cruz

Santo Domingo

Pudiera decirse que no es un enfrentamiento personal. Pero, podría serlo o interpretarse así al instante en que el licenciado Vitelio Mejía, presidente de Lidom, se une al mexicano Omar Canizales, para promover cambios en la Confederación y la posible designación de un nuevo comisionado de beisbol del Caribe.

Está patente la idea de que este movimiento busca sustituir al comisionado del Caribe, el dominicano Juan Puello Herrera, quien tiene 28 años en el cargo.

Aunque no lo han dicho públicamente de manera frontal, quienes promueven el cambio de comisionado son el presidente de Lidom y Omar Canizales, presidente de la Liga Dominicana del Pacífico.

“Yo divido mis relacionados entre amigos y conocidos” dijo Puello Herrera el domingo en el programa La Semana Deportiva (CDN SportsMax). . Cuando el anfitrión Héctor J. Cruz le preguntó dónde ubicaba a Vitelio, dijo simplemente: “es un conocido”.

Ello es parte del movimiento que vive la Confederación de Beisbol Del Caribe con miras a su asamblea del próximo 14 de mayo en San Juan, Puerto Rico. Vitelio ha declarado públicamente que tanto él como Canizales promueven esos cambios, inclusive en el puesto del Comisionado.

Puello se lamentó de que ninguno de los dos, Vitelio Y Canizales, hayan sido específicos y directos en sus objetivos para la asamblea y sobre su permanencia o no en el puesto de comisionado.

“Realmente, no he hablado con ellos. Hace poco tuvimos una reunión abriendo las oficinas de la Confederación del Caribe en Santo Domingo, y ese tema no se tocó. Tampoco he hablado con ellos, pero pueden estar seguros de que yo continuaré en el cargo”.

Nuevos proyectos

Reiteró lo dicho anteriormente de que la Confederación ha aprobado unos proyectos nuevos que deberá ejecutar en los próximos 4 años. “Luego de eso es posible que haya cumplido mi misión y finalice mi trabajo como comisionado”.

Localmente, se ha indicado que el presidente de Lidom es quien tiene la voz cantante en el movimiento que busca sustituir a Puello. En algunos medios se habló de José Mallén, ex presidente de las Estrellas Orientales como posible candidato, pero el propio Mallén descartó esa posibilidad.

También se ha sabido que Vitelio promociona que sea un dominicano el nuevo comisionado.

Canizales opuesto a Puello

Se añade el hecho de que Canizales siempre ha sido un opositor a Puello pues en distintas ocasiones ha motivado la posibilidad de que el comisionado sea mexicano.

Puello fue preguntado sobre si no consideraba una traición que sea la Lidom la que promueva ese cambio, es decir su propio país. ”Yo creo que cada quien hace lo que crea deba hacer, pero tengan la seguridad de que yo continuaré como comisionado”.

Aclaró que en los primeros tiempos la función del comisionado era honorífica, pero hace unos años recibe un pago anual.

Dijo que la deuda que tiene la Confederación con las Estrellas Orientales fruto de la pasada Serie del Caribe será pagada en su totalidad., “Y qué raro que sea nada más Dominicana la que haya protestado y exigido. Ninguno otro país lo ha hecho”.

Defiende éxito de SC

Defendió la pasada Serie del Caribe, celebrada en Panamá, diciendo que fue un éxito total. ”Lo que deben decir es que yo salvé la Serie del Caribe. Los problemas de Venezuela eran auténticos, y pudimos salvar la Serie gracias a una gestión con los dirigentes de Panamá. Esa serie se montó en 4 días con la ayuda de las ligas, los panameños y la MLB. Eso tiene su mérito”, dijo Puello Herrera.

Al momento, se cree que Venezuela y Puerto Rico están del lado de Puello, lo cual produciría un eventual empate.

Puello acudiría a los estatutos de la Confederación que le dan potestad para un voto de desempate cuando los votos están iguales. Sin embargo, en ningun artículo de dichos estatutos se refiere en forma específica si esa condición funciona también para la designación o elección del comisionado.