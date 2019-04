Tremendo rollo en la Confederación

Héctor J. Cruz

hectorj.cruz@listindiario.com

Claro que nada es para siempre y, como escribió el poeta, “hasta la belleza cansa”. En lo particular, siempre he estado opuesto a que los presidentes de los organismos deportivos del mundo entero prolonguen por períodos excesivos pues ello causa malestar por todos lados: se forman anillos, se entumecen las ideas, no hay oportunidades de renovación. Y esta idea, en mi caso, aplica para clubes, asociaciones, federaciones, Comités Olímpicos , etc. Creo que esos organismos deben limitar los tiempos de sus directivos, empezando por el Presidente.

Juan Puello Herrera, abogado de profesión, tiene 28 años en el cargo de Comisionado del Caribe, asumió en 1991 luego de estar 7 años al frente de Lidom. Dice él que desde 1995 nadie ha cuestionado su permanencia en el puesto, y por eso las ligas del Caribe lo han reelegido por 4 años un montón de veces. ¿Lo ha hecho bien? Parece que sí, y eso es obvio.

El tema es que Puello Herrera enfrenta ahora una posición contraria, un binomio que promueve su sustitución del cargo, y que encabezan el mexicano Omar Canizales y Vitelio Mejía, también abogado, presidente de Lidom. Se entiende que, en el caso de todas las ligas, su presidente es un vocero y los 6 equipos de Lidom deberán decidir previamente a quien le dan el voto para Comisionado.

Los demonios se han soltado luego de la Serie del Caribe pasada, celebrada en Panamá.Vitelio ha declarado que el evento fue un fracaso en lo deportivo y en lo económico. Puello dice que fue un éxito porque pudo salvarla luego de colapsar el montaje en Venezuela. Ahora viene el enfrentamiento entre ambos grupos. Puello tendría el apoyo de Puerto Rico y Venezuela, México y Dominicana lo enfrentan con miras a la asamblea del 14 de mayo en Puerto Rico.

Entiendo que esta situación tomó por sorpresa a Puello, quien no tenia planes de retirarse todavía, quiere 4 años más para completar lo planificado. Y no entiendo qué sucede entre Vitelio y Puelllo Herrera, pues lo que me llega es una fuerte enemistad personal entre ambos, vieja o nueva, y que tendrá sus consecuencias inmediatas. Porque, se entiende poco que Dominicana se oponga a un Comisionado Dominicano.

¿Por qué? ¿Ya la asamblea de Lidom lo decidió así? Desde luego, si yo fuera Puello hace más de una década hubiese renunciado al puesto, dejo mi legado y sigo con mi actividad privada. Pero no soy él, así que esperemos.

DE INTERES: Robinson Canó ni Fernando Tatis Jr. estuvieron en acción anoche, ambos se tomaron el día libre enfrentando lesiones menores. Canó podría ser el caso más serio pues el domingo le dieron un pelotazo en la mano izquierda que le dolió bastante…. Los Indios de Cleveland inauguran una academia este martes en la mañana en el sector Guerra. Es una instalación más que se suma a las tantas que tienen las grandes ligas aquí… Por eso es que cada día más gente invierte en los programas de preparación de jóvenes buscando los millones de dólares del futuro…Y por eso ese negocio necesita leyes que lo controlen y reglamenten porque ahora mismo es territorio de nadie…. Ervin Santana se fue a la agencia libre pues desechó una idea de los Medias Blancas de Chicago de enviarlo a triple A… Con tantas lesiones, es posible que alguien lo llame, aunque sea para ser relevo medio… Todo dependerá del costo… Dice el dato que los Medias Rojas de Boston empezaron el 2018 con marca de 21-7, arrasaron con todo, incluyendo la serie mundial. Este año han iniciado con 11-17, y esa es una muy mala noticia..¿Podrán recuperarse?.. Tampa vive sacándole la lengua con su bonita marca de inicio de 18-9… No sabía que la gente compraba postalitas todavía, creía que en Estados Unidos todos estaban como los habitantes dominicanos de aquí: en Advengers y en Juego de Tronos… Dizque en un solo día la gente compró 19,396 postalitas de Vladimir Guerero jr. , superando la marca impuesta el año pasado por el japonés Shohei Ohtani.. Increíble, pero cierto, y eso no había sucedido con ningún dominicano anteriormente.. La noche del sábado Vladi Jr.. estuvo visitando la Arena Scotiabank donde juega Toronto Raptors, para el partido vs. Filadelfia abriendo su play off de la NBa..¿Y quién ganó?Vladi llevó suerte porque Toronto dio pela…También ganó los tres primeros de su equipo de beisbol…. Nota de Luichy Sánchez: un pelotero dejará de ser considerado “prospecto” luego de agotar 130 turnos o estar 45 días de servicio en Grandes Ligas.Eso significa la salida de Tatis Jr.,. y Vladi Jr., y Luichy piensa que entrará el infielder Wander Franco , de Tampa Bay entre los tres primeros..¿Será número uno?.. Franco aparece número 4 en el ranking de Baseball America...