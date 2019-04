Las estrellas inesperadas en los playoffs

AP

Nueva York

Hace apenas unos meses, Enes Kanter pertenecía a unos Knicks de Nueva York que no iban a ningún lado.

Ahora, es un importante colaborador de unos Trail Blazers de Portland que están ya en las semifinales de la Conferencia Oeste.

Kanter es uno de varios jugadores que brillan como el equivalente a un actor de reparto y que ayudaron a sus respectivos equipos a colocarse en la segunda ronda de los playoffs. Otros han auxiliado para que sus conjuntos se coloquen al borde de la siguiente fase.

Los Knicks dejaron en libertad a Kanter después de la fecha límite de canjes en febrero y Portland no tardó en ofrecerle un contrato. El pívot de 2,10 metros (6 pies 11 pulgadas) asumió la titularidad de los Blazers después de que Jusuf Nurkic sufrió una lesión en una pierna. Las esperanzas de playoffs de los Blazers lucían escasas después de perder al bosnio Nurkic, pero Kanter ha aprovechado al máximo su nueva situación. El turco promedió 13,2 puntos y 10,2 rebotes en la primera ronda, en la que Portland eliminó 4-1 a Oklahoma City.

“Quisiera agradecer a los equipos que no me contrataron”, dijo Kanter el jueves, después del quinto partido de la serie. “Intenté firmar con varios equipos y no estaban interesados. Hace dos días, me vi en el espejo y pensé ‘vaya que fui bendecido’”.

Pascal Siakam, de Toronto, es otro que ha tenido un excelente rendimiento en la postemporada.

Es el principal candidato al premio para el jugador que más ha mejorado en la NBA y en la serie de primera ronda de los Raptors ante el Magic promedió 22,6 puntos y 8,4 rebotes.

Torrey Craig, de Denver, ingresó al cuadro titular para el cuarto partido de la serie entre los Nuggets y San Antonio. Promedió apenas seis puntos en la temporada regular, pero logró 18 tantos y ocho rebotes en la victoria de Denver por 117-103. Su presencia permitió a los Nuggets colocar a Gary Harris para defender al base de los Spurs Derrick White con buenos resultados.

White anotó ocho en el cuarto encuentro después de promediar 23 puntos en los primeros tres.

“Siempre hay alguien que da la cara en los playoffs”, dijo el coach Gregg Popovich.