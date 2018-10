El caso Jutanugarn

Félix Olivo

Hola Fiebruses. La LPGA produce de cuando en cuando jugadoras con un talento incuestionable, y el caso de la tailandesa Ariya Jutanugarn es digno de observar. Con sólo 23 años de edad, la nativa de Bangkok (donde aun vive), es la mayor de los hermanos y una de ellas, Moriya, es también golfista profesional. Con diez victorias en su haber, incluyendo dos majors, la carrera de esta joven se eleva mucho más al resultar electa ayer como la “Jugadora del Año 2018”, su segundo galardón en dos años. Con tres eventos restantes del calendario de la LPGA, Jutanugarn lidera con 219 puntos, 83 de ventaja sobre su contendor más cercana, Sung Hyun Park, la cual matemáticamente no tiene chance. En tercer puesto va Minjee Lee con 122, y Brooke Henderson marcha cuarta con 110 puntos. Jutanugarn ha producido momentos electrizantes en la LPGA este año con tres triunfos y 12 Top 10 en 25 salidas a juego. Su primer triunfo en 2018 fue en el Kingsmill Championship, luego ganó el U.S. Women’s Open, y después el Aberdeen Standard Investments Ladies Scottish Open. Con tres eventos aun en el calendario, Jutanugarn lidera el LPGA Tour en múltiples categorías: Domina la lista oficial del dinero con US$2,459,240, es No. 1 en average de score con 69.379, y marca el paso en el CME Race to the Globe (similar a la FedEx Cup y al Race to Dubai), con 4,002 puntos. Otra casilla que domina es la del total de birdies (421) y la de top-10 (15). La Jutanugarn recibirá su premio como “Rolex Player of the Year 2018” en una ceremonia que será celebrada el jueves 15 de noviembre en el Tiburón Golf Club, la semana del evento final del calendario, el CME Group Tour Championship. En 2016, Jutanugarn ganó este premio en un año en el que facturó cinco victorias y con el de ayer, se convierte en la segunda jugadora en ganar este reconocimiento, el Race to the CME Globe y el de la lista oficial del dinero de la LPGA en una misma temporada, emulando a Lydia Ko quien lo hizo en 2015. Ariya une su nombre a grandes figuras que han ganado en múltiples ocasiones el premio desde sus inicios en 1966: Kathy Whitworth (1966, 1967, 1968, 1969, 1971, 1972, 1973); Joanne Carner (1974, 1981, 1982); Judy Rankin (1976, 1977); Nancy López (1978, 1979, 1985, 1988); Beth Daniel (1980, 1990, 1994); Betsy King (1984, 1989, 1993); Pat Bradley (1986, 1991); Annika Sorenstam (1995, 1997, 1998, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005); Karrie Webb (1999, 2000); Lorena Ochoa (2006, 2007, 2008, 2009); Yani Tseng (2010, 2011); Stacy Lewis (2012; 2014) y Ariya Jutanugarn (2016, 2018). ¿¿Y es fácil??

¡Mantengan la bola en el fairway!