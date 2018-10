Villa’s 65: éxito total

@FELIXOLIVO | @FIEBREDEGOLF

Tres eventos el fin de semana, cada uno con sus características y personalidades. Aquí van:

Villa’s 65: Como cada año, Rosa Nidia, esposa de nuestro querido Rafael Villalona se las trae, y en esta oportunidad no pudo haber sido mejor. Casi a espaldas de Villalona, Rosa, junto a un gran equipo pone en marcha con meses de anticipación los preparativos de la celebración del cumple de Villa (en esta oportunidad celebrando 15 años de los famosos “viajes Villa” que recorrieron durante mucho tiempo parte del mundo junto a amigos y familiares, y el onomástico 65 de Villa, 28 de octubre). El torneo invitacional de 60 jugadores se jugó en formato Big 3, resultando ganador por desempate de tarjetas (64 golpes gross) el equipo compuesto por Benjamín Arias, Carlos Rodolí y Alex Pérez. En segundo llegaron Michael Cruz, Ray Robert Torres y Roberto Torres, dejando el tercer lugar al team del homenajeado que componían Villa, Luis José Placeres (que fungió también como director técnico del torneo), y Robert Guerra. El final del torneo fue de película, con una gran fiesta en el Salón Flamboyán de Casa de Campo, el cual fue decorado con un gran bar, tarima y pantallas LED y que incluyó bailes temáticos ambientados en los años 20, una divertida “hora loca”, y la participación de La Banda Gorda. En el acto, Villa y Rosa hicieron sendos reconocimientos a Leo Sánchez, Michael Espino y a mi persona por los aportes que hicimos durante muchos años a la celebración de cada viaje, lo cual agradezco y llevaré siempre en mi corazón. Mi gran amiga Franchesca Páez y yo tuvimos a cargo amenizar el evento, el cual culminó bien entrada la noche. ¡Gracias Villa y Rosa por su amistad, cariño y buen corazón!

Pink Golf Tour: Definitivamente el Pink Golf Tour es una realidad, y me produce mucha alegría que las damas tengan su propio espacio para competir y agregarle su emotividad a un Tour pensado y diseñado para ellas. El Pink celebró en La Estancia Golf Course su quinta y ultima parada, culminando así su temporada 2018 y su segundo año de competencias. Al evento asistieron 43 jugadoras representando 9 clubes nacionales, se compitió en la modalidad Stableford, y fue en el que las campeonas y subcampeonas del tour 2018 alcanzaron sus méritos acumulando puntos durante todo el año. El torneo resaltó por el slogan “Tócate o te Toca”, campaña diseñada con el fin de la detección temprana del cáncer de mama. En la actividad se reconocieron dos Damas del tour: la Dra. Angela Inés González por su trayectoria, y a la nueva portadora de la Chaqueta Pink 2018, Xiomara de Morales. El resto de las ganadoras fueron: CAT A: 1er. Bruto, Cecilia Rosado de Nord, 1er. Neto, Binky Hurtado y 2do. Neto, Debra Luna. CAT B: 1er. Bruto, Francine Carrier, 1er. Neto, Teresa Roca, 2do. Neto, Xiomara de Morales. CAT C: 1er. Bruto, Gisela Denton, 1er. Neto, Lissette de los Santos, 2do. Neto, Tadina Comprés. CAT D: 1er. Bruto, Patricia Ramos, 1er. Neto, Miriam Francisco, 2do. Neto, Sandy Ángeles. Novatas: 1er. Bruto, Liah Restituyo y 2do. Bruto, Rosalía Rebasa. Campeonas y Subcampeonas (respectivamente): A, Judith y Cecilia / B, Francine y Xiomara / C, Tadina y Massiel / D, Sandy y Miriam / Novata, Liah Restituyo y Juvenil, Camila Yoo. ¡Felicidades al Pink!

AGLA: La Asociación de Golf de la Provincia La Altagracia celebró el AGLA Open en el campo The Lakes, parada final de su Tour 2018. Las palabras de bienvenida fueron ofrecidas por el presidente del AGLA, Enrique Rodríguez. Se premió un gross y primer y segundo neto gross por categoría y participaron 69 jugadores en un campo que, a juzgar por los comentarios, estaba en inmejorables condiciones, cosa que saben hacer muy bien José Gil y su equipo. El mejor gross overall lo ganó Marcel Olivares y el mejor neto overall, Virgilio Cedano. En la Categoría A el mejor gross lo ganó Enrique Rodríguez, y los netos los ganaron Amaurys Martínez y Jorge Puente. En la B el gross se lo llevó George Veras, y los dos netos los ganaron Ruddy Daly y Adolfo Vásquez. En la C, Juan Luis Martínez no tuvo competencia, dejando los scores netos a Davis Barreiro y a Juan Burgos. Al final los “Aglianos” compartieron en una gran fiesta amenizada por una de las orquestas del Grupo Tonka, celebrando el éxito de su temporada 2018.