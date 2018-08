David Ortiz se defiende de supuestas apuestas; dice autor de libro busca generar ventas

I wasnt gonna comment on this episode but someone outta nowhere once again try to diminish my image just to sell a couple books…jus for some $$ in his pocket. MLB do a hell of a job letting us know as a player the importance of NOT betting on baseball…especially after pete rose. I have been a player that has been extremely blessed…not only with the love of the fans, but also with lots of $$$. And im SMART ENOUGH to not get caught in some BS like that….trust me!!! im doing this NOT because of u who wrote the book, im doin this for my fans to have peace of mind, cuz y’all deserve that. if i had been involved in anything related to gambling in 2005, my career wouldn’t have ended in 2016….MLB woulda gotten rid of me ASAP, cuz MLB don’t play that!!!! Ill leave this here...remember, you knock me down 10 time, I’ll learn how to get up 11. TRUST. GOD BLESS AMERICA. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ No iba comentar a este episodio pero otra vez alguien quiere tratar de distruir mi imagen sólo para vender sus libros...sólo para el $$ en su bolsillo. MLB trabaja buen fuerte de asegurar que sabemos como jugadores la importancia de NO apostar el baseball...especialmente después de pete rose. He sido un jugador con muchas bendiciones... no sólo con el amor de los fans, sino también con un montón de $$$. Y soy mas inteligente que estar atrapado en esta BS como que.... créeme!!! estoy haciendo esto no por la persona que escribió el libro, estoy haciendo esto para mis fans para tener la paz de la mente, porque todos ustedes lo merecen. Si yo hubiera estado involucrado en cualquier cosa relacionada con esto en 2005, mi carrera no termina en 2016.... MLB me echan lo mas antes posible, porque MLB no juega!!!! dejo eso allí... recuerda, me noqueas 10 veces, voy a levantarme otra vez. Confianza. Dios bendiga a América.

A post shared by David Ortiz (@davidortiz) on Aug 30, 2018 at 11:54am PDT