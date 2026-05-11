El descalabro de la convivencia social

La convivencia social —ese clima que permite a los ciudadanos reconocer y respetar los derechos de los demás— está en franco deterioro en nuestro país.

Múltiples factores conspiran para que ese ambiente no prospere.

Lo peor es que muchos ya ni siquiera lo notan y por eso lo han normalizado en sus actitudes y comportamientos.

Un ejemplo elocuente es que la mayoría de los homicidios y agresiones tienen su origen en la falta de esa convivencia.

En los hogares, en las calles, entre vecinos, las discusiones terminan en tiros por un sitio de parqueo, un roce en un motor o un desafiante “¿por qué tú me miras?”.

Estos desafueros son el amargo reflejo de la intolerancia emocional que nos contamina.

La desconfianza mutua es la regla. “Ese vecino me va a chivatear”, “ese político está robando”, “el policía me va a macutear”.

Como nadie confía en nadie, hemos creado una cultura que rechaza la institucionalidad —leyes, buena educación, buenas costumbres— que promueve la convivencia.

Décadas de instituciones débiles han instalado la idea de que “si no te pones pa’ lo tuyo, te joden”. Así, la viveza y el tigueraje se celebran y se entronizan.

Esa cultura se manifiesta a diario: colarse en una fila, no ceder el paso a una ambulancia en un tapón, poner música a alto volumen a las 3 de la madrugada, circular sin mofles a cualquier hora. Ruido y falta de límites que ya son contaminación severa.

Y todo esto ocurre porque bajo la aparente normalidad late la creencia más dañina: “aquí no pasa nada”. Esa frase es el mejor caldo de cultivo para la impunidad.

Tirar basura en la calle, hacer ruido, agredir a alguien… sin consecuencias. La gente ha aprendido que portarse mal sale gratis.

Es hora de asumir el reto de recuperar la mejor convivencia.

El Listín Diario se abraza desde hoy a esa causa y pondrá sus páginas al servicio de todo lo que contribuya a este propósito urgente e inaplazable.