La misma imprudencia, el mismo caos

En el crisol de actores del sistema de tránsito y transporte del país, hay otro, además de los motoconchistas, que transgreden permanentemente las normas.

Se trata del de los transportes pesados, patanas, camiones, furgones e incluso autobuses de pasajeros.

Las estadísticas de accidentes lo evidencian sin ninguna duda.

Solo en las últimas semanas, los siniestros se han repetido con escalofriante regularidad.

—Choques entre pesados y motocicletas: en Dajabón, un camión mató a un menor de 14 años; en la carretera Mao–Santiago Rodríguez, una patana arrolló a una motocicleta, dejando un fallecido.

-Colisiones entre vehículos pesados: en la Autovía del Coral, el choque entre un camión y un autobús causó un muerto y dos heridos.

-Accidentes de autobuses con decenas de heridos: en el peaje de Guaraguao (Autopista del Nordeste) 36 personas resultaron lesionadas; en la Autovía del Este, dos turistas murieron y 18 sufrieron heridas.

-Deslizamientos y volcaduras: un minibús se deslizó en Barahona dejando varios heridos; un camión cargado de aguacates se accidentó en Peravia matando a un agricultor y su hija; y en la 6 de Noviembre, ayer, un camión segó la vida de dos adultos y un menor.

-Caídas a precipicios: una guagua hotelera cayó en la curva de María La Blanca (Miches), con varios heridos pero afortunadamente sin víctimas fatales.

Si de manejo temerario se trata, los conductores de autobuses rivalizan con los motoconchistas, ya que usan carriles a la libre, irrespetan los límites de velocidad y circulan con luces rotas, neumáticos desgastados o visibles defectos.

¿Cómo se explica que casi a diario veamos uno de estos vehículos volcado, deslizado o involucrado en choques, o circulando donde las normas lo prohíben?