Hay que matar el orgullo primero

¡Basta de violencia por nimiedades!

Una mirada, un roce o un insulto en redes están dejando muertos y familias rotas cada semana.

Nos estamos acostumbrando a matarnos por nada.

Detrás del “no le aguanto vainas a nadie” hay madres sin hijos y niños sin padres.

Como los deudos que acaba de dejar el dramático ataque letal contra un humilde camionero por parte de salvajes motoristas en Santiago, que ha desatado la indignación nacional.

Hay que cambiar el viejo paradigma de la valentía y del orgullo machista. El verdadero valor no es responder, sino saber controlarse, contar hasta diez y seguir caminando.

Las palabras también matan. Lo que empieza en comentarios de odio termina en sangre en la calle.

Proponemos una pausa nacional, literalmente, para enseñar en casas, escuelas e iglesias a respirar 10 segundos antes de reaccionar.

Dejar de celebrar al que pelea y enaltecer y admirar al que evita la tragedia.

Apoyar un Pacto contra la Violencia, como propone la procuradora, es ya urgente e impostergable.

Autoridades, líderes comunitarios, influencers, padres, motoconchistas, artistas: todos tenemos que levantar la voz para desactivar los instintos violentos, no para atizarlos.

Un país se pacifica con cultura, no solo con leyes. El más fuerte no es el que pelea, sino el que llega vivo a casa.

¡Elijamos vivir!