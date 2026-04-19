“Pónmela en el impreso, antes que nada”

Hubo un tiempo en que los enemigos de la prensa libre llevaban uniforme y vivían en palacios de gobierno.

Eran dictadores, caudillos y gobernantes autoritarios que temían más a la tinta que a las balas.

Su objetivo era escamotear el derecho a informar, a dilucidar, a exponer sin filtros las realidades incómodas.

Para ellos, un periódico era un campo de batalla y cada periodista, un adversario a silenciar.

Pero los tiempos cambian, aunque la esencia de la amenaza, no. Hoy, a esa vieja legión de enemigos declarados se han sumado otros rostros, aparentemente más civiles, pero no menos peligrosos: los integristas de la polarización.

Aquellos que no conciben la pluralidad, que rehúyen del debate democrático y que consideran cualquier voz discordante como una traición.

Estos nuevos censores no necesitan decretos ni tanques. Les basta con el agravio sistemático, la descalificación permanente y la siembra orquestada de desconfianza.

Desde los extremos del ecosistema comunicacional, la ofensiva contra los medios profesionales ha sido metódica y feroz. Se les acusa de todo: de ser parte del “establishment”, de manipular, de ocultar, de servir a intereses oscuros.

Se atiza un clima de sospecha perpetua, se golpea su reputación con el ariete de la falacia, y se les exige, en un acto de cinismo supremo, que se subordinen a las trincheras ideológicas.

Si no lo hacen, si se niegan a doblar la rodilla ante el chantaje de la militancia, entonces son tildados de enemigos.

Sin embargo, ocurre un fenómeno fascinante, casi tragicómico, que delata la hipocresía de estos ataques.

Los mismos que predican la muerte de la prensa tradicional, que proclaman a los cuatro vientos que “ya nadie lee periódicos” y que la credibilidad de los medios formales es un cadáver insepulto, son los primeros en llamar a nuestras puertas.

Y no lo hacen con sutileza. Nos interpelan airados, exigiendo cobertura, clamando porque su causa, su denuncia o su versión de los hechos encuentre espacio en nuestras páginas.

Nos reclaman por qué no nos hacemos eco de esto o aquello, por qué no tomamos partido por su línea, por qué no legitimamos su verdad.

¿La paradoja más reveladora? Que mientras simulan desdeñar el papel, lo convierten en su altar.

Subrepticiamente, casi con devoción, nos ruegan: “Publíquenlo en el impreso primero, antes que en el digital. Que tenga peso. Que tenga historia. Que tenga la tinta que certifica”.

Porque en el fondo de su alma polarizada, saben lo que en público niegan: que los medios impresos de larga data, aquellos que han sobrevivido a dictaduras, crisis y terremotos, poseen un activo que ninguna red social puede comprar: la fama de decir la verdad, aunque duela.

Y duele, ciertamente. Duele tanto que por esa obstinación en la verdad asesinan periodistas, encarcelan editores, clausuran rotativas y crean publicaciones paralelas para sembrar confusión.

Pero ese dolor es también nuestra mayor credencial.

La credibilidad y la confianza no son eslóganes de marketing. Son nuestro principal sello de identidad, el capital que hemos edificado palabra por palabra, edición tras edición.

Así que permítanme ser claro: no claudicaremos. No rendiremos la trinchera de la independencia ante los nuevos inquisidores ni ante los viejos déspotas.

Seguiremos siendo esa isla que las olas de la mentira y la desinformación golpean sin descanso, pero que nunca logran sumergir.

Porque mientras haya alguien que exija “ponerlo en el impreso, antes que nada”, habrá una prueba irrefutable de que la prensa libre sigue viva, sigue siendo necesaria y sigue siendo, contra todos los pronósticos, la conciencia incómoda de una sociedad que no quiere ser engañada.vv