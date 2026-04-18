Hay que terminar ese tramo carretero

Nunca como ahora ha sido más esencial que el gobierno destine fondos, técnicos competentes y tiempo para facilitar la producción y la comercialización agropecuaria.

Es urgente porque la economía dominicana está recibiendo impactos directos y severos por el alza de los precios de las materias primas y de los bienes terminados que importa.

Todo lo que se pueda producir en el país representa una ganancia cuádruple: se ahorran divisas, se fomenta el empleo, se dinamiza el mercado y se controla la inflación.

Pero entender el campo no es sencillo.

Frente a una cohorte de oportunistas que boicotean la producción para que el comercio dependa de las importaciones de alimentos, se necesita integridad para decirles que no.

El campo debe ponerse a producir mediante la acción combinada de la asistencia financiera y técnica del gobierno, así como la disposición de los agricultores para labrar la tierra.

Sin embargo, de nada serviría invertir millones de pesos en semillas, esquejes, habas, cepas, fertilizantes y maquinarias para roturar tierras y otras labores, si no se acondicionan los caminos para sacar la producción.

Eso es lo que está ocurriendo ahora mismo en diversas zonas del país: hay una gran producción de frutales de exportación, pero los caminos no sirven para transportarla.

Citando solo la provincia Peravia, los productores de aguacates, mangos y naranjas de El Manaclar y Valdesia claman porque el gobierno reconstruya sus carreteras para sacar más de 25 millones de unidades de aguacate.

Los caminos están intransitables y las cosechas se pierden tanto en las fincas como en el intento de transportarlas en pequeñas camionetas. Al volar piedras y saltar hoyos, la fruta se magulla y el mercado no la acepta.

Mientras los productos de la alimentación diaria se encarecen en el mundo, el gobierno, los productores y los comerciantes pueden lograr que la producción nacional —de mucha mejor calidad— evite escaladas inflacionarias.

Pero no olvidemos que producir alimentos lo sabemos hacer desde hace cientos de años, pero aún no tomamos suficientemente en cuenta que hay que transportarlos, y sin carreteras no es posible.