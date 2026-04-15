Por un Pacto contra la Violencia

El flagelo de la criminalidad no se combate únicamente con las armas punitivas de la persecución policial y judicial, sino atacando las causas que lo generan.

Sin una política articulada desde el Estado, con el apoyo vital de la sociedad, la lucha resultaría muy parcial y limitada.

Por eso es necesario promover un Pacto contra la Violencia, como ha sugerido la procuradora general Yeni Berenice Reynoso, basado en acciones preventivas, educativas y formativas que conduzcan a un modelo de convivencia social.

Porque sin formación ciudadana ni valores arraigados desde la educación en el hogar y en la escuela, no es posible crear ciudadanos preparados para convivir civilizadamente.

Esta propuesta fue lanzada desde la tribuna del Foro contra el Crimen y la Violencia, patrocinado por Listín Diario y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), celebrado ayer con el apoyo de varias academias e instituciones públicas y privadas.

Es pertinente, porque las estadísticas y los estudios revelan que la violencia se incuba en hogares traumatizados y se disemina ampliamente en los entornos sociales.

El Pacto contra la Violencia, que el Listín Diario hace suyo y asume como bandera para lograr su materialización, supone un conjunto de medidas sociales y legales que servirían de base a un contrato entre el Estado y la sociedad.

Son muchas las aristas que se desprenden, como desde un centro giratorio, del instinto o episodio violento que provoca abusos, venganzas, homicidios y robos, más la corrupción y las desigualdades que le sirven de caldo de cultivo.

La seguridad no es una fotografía del momento, sino un proceso permanente: si falla la prevención, el sistema punitivo entra en acción, pero la intervención no puede esperar a que el contrato social se haya roto.

Por eso, este pacto debe ser una agenda de nación que trascienda los periodos gubernamentales e involucre a todos los sectores.

¡Unámonos todos para hacerlo realidad!