La doble agenda crítica

El país vive ahora en el contexto de una doble situación de emergencia.

El gobierno debe enfrentarse ahora a dos crisis simultáneas y de naturaleza distinta.

Primero, una externa y de carácter económico, que deriva de la guerra en Medio Oriente, elevando el precio del petróleo e insumos básicos, lo que obliga a ajustes presupuestarios y al uso de subsidios.

Y la segunda, interna y de naturaleza climática, causada por las lluvias prolongadas desde Semana Santa, que generan daños en viviendas, infraestructura y producción, exigiendo gastos imprevistos de remediación.

Ambas conducen a una tensión central en la gestión de recursos, porque implican una contradicción operativa:

Por un lado, se necesita austeridad para contener la inflación y preservar reservas financieras.

Y, por el otro, se requiere soltar recursos urgentes para atender a damnificados y reactivar sectores productivos (agrícola y ganadero).

Esta dualidad genera expectativas encontradas: la ciudadanía y los mercados observarán con atención si el gobierno prioriza el equilibrio fiscal o la respuesta social inmediata.

La crisis no puede recaer solo sobre el gobierno. Exige una “unión de voluntades” con la sociedad civil, especialmente los partidos políticos.

Esto implicaría una coordinación para implementar programas de asistencia a damnificados.

Y el necesario apoyo político para validar medidas de ajuste o reasignación presupuestaria.

El gobierno ya está dando pasos en la búsqueda de ese consenso para afrontar las consecuencias de la guerra entre Estados Unidos, Israel, Irán y otros países árabes.

Se requiere, en paralelo, una reactividad productiva con inversión de emergencia para evitar caídas en la producción de alimentos, lo que a su vez presionaría más los precios.

La expectativa aquí es que el gobierno despliegue acciones rápidas, visibles y eficaces, pues de lo contrario crecería la desconfianza y el malestar social.

Como quiera que se vea, la situación es dilemática y todos tenemos la corresponsabilidad de enfrentarla.