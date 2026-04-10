No podemos bajar la guardia

Aún no hemos superado el fuerte temporal de lluvias del miércoles, y ahora se pronostica otra tanda similar que podría agravar aún más las calamidades.

Muchos sectores de la capital y de otras ciudades todavía no se recuperan de los daños causados por las lluvias posteriores a Semana Santa.

El suelo del país permanece muy humedecido y frágil, y algunos servicios siguen siendo precarios.

Este panorama podría empeorar con la nueva vaguada que incidirá desde este fin de semana y en los días siguientes.

Ante tal perspectiva, nadie puede bajar la guardia ni subestimar cualquier alerta relacionada con peligros de inundaciones, caídas de árboles o derrumbes.

Aunque hay mucha gente ya desguarnecida por los daños de las últimas lluvias, una prioridad del gobierno debe ser buscarles refugio seguro y temporal.

No hay márgenes de tiempo para restaurar daños físicos en viviendas ni para habilitar los insuficientes sistemas de drenaje pluvial.

Tampoco para recoger basuras o desechos.

La acumulación de desperdicios -por falta de recolección y disposición final, sumada a la mala educación de la población que tira basura en cualquier lugar- tapa los pocos drenajes existentes.

También hemos visto gran acumulación de basuras en las cañadas represando agua, un factor que complica más las cosas.

Este panorama es el que crea las condiciones para que, cada vez que caen lluvias superiores a 100 milímetros, el Gran Santo Domingo se inunde casi por completo.

Urge, entonces, que el gobierno asuma desde ya un plan de emergencia y tome el control de la protección de áreas vulnerables, como se hace cuando nos azotan los ciclones.