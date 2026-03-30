Un sembrador de cacao… y de esperanzas

Hay despedidas que duelen en lo más profundo del alma institucional del Listín Diario.

Porque no solo se va un hombre ejemplar, sino el padre de quienes, desde la trinchera de la responsabilidad, sostienen el legado de esta casa.

La partida de don Héctor José Rizek Llabaly nos atraviesa con una tristeza íntima, de esas que se guardan en el corazón de los accionistas que hoy lo lloran: Héctor José y Samir Rizek Sued.

Pero más allá del vínculo familiar que nos une, despedimos a un patriarca, a un visionario que llevó el nombre del país a las mesas más exigentes del mundo, guiado por la ética del esfuerzo y la pasión por su tierra.

Nació en San Francisco de Macorís en 1931, hijo de inmigrantes palestinos.

Abogado de formación por la UASD, su vida dio un giro crucial en 1961, cuando al retornar la democracia, decidió cambiar las leyes escritas por la ley de la tierra y se sumergió en el mundo del cacao.

Su genio empresarial quedó sellado en los años 70, cuando tomó las riendas de Nazario Rizek, CxA, y la convirtió en la principal exportadora de cacao del país.

Bajo su batuta, el cacao dominicano —ese que él denominó con orgullo como fino y de aroma— trascendió fronteras. Pero don Héctor nunca se sentó en una oficina a mirar los números.

Su espíritu innovador lo llevó a las plantaciones, a invertir en tierras y a involucrar a la cuarta generación en el negocio.

El legado de este hombre de 95 años no se mide únicamente en toneladas de cacao exportado o en los premios que atesoró.

Su grandeza se mide en las escuelas que apadrinó, en los puentes que ayudó a construir, en los pozos de agua potable que llevó a comunidades necesitadas y en las aulas de la Universidad Nordestana, de la que fue fundador.

Don Héctor entendía que el progreso de su amada provincia Duarte y de la región Nordeste no podía separarse del bienestar de su gente, y por eso sembró no solo cacao, sino también esperanza.

Con su partida, el sector empresarial pierde a un maestro. El agro pierde a su más digno embajador y San Francisco de Macorís pierde a uno de sus hijos más meritorios.

Don Héctor Rizek Llabaly no ha muerto del todo.

Sigue vivo en la sombra de los árboles de cacao que plantó, en la memoria de quienes lo conocieron y, muy especialmente, en el seno de la familia del Listín Diario.

A doña Ela Sarah Sued, a sus hijos Héctor José, Samir, Ela Sarah y Roxana, y a toda su estirpe, nuestro abrazo cargado de admiración. ¡Paz a su alma!