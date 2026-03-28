El antes y el después

Mañana, Domingo de Ramos, se inicia la Semana Santa, período que recuerda los últimos seis días de la vida de Jesucristo.

El Evangelio y la historia consignan que Jesucristo entró a Jerusalén el domingo y fue crucificado el viernes siguiente, sepultado el sábado y resucitado el Domingo de Pascua.

Su pensamiento y acción partió la historia en un antes y un después de su existencia.

Colocado verticalmente frente a los poderosos y mercaderes, Jesucristo pagó con su vida el precio de su lucha justa al lado de los oprimidos.

Su influencia en la cultura occidental –aunque él nació y vivió en Oriente– se extiende por milenios y los valores éticos y solidarios que enarboló, son imperecederos.

Los dominicanos celebramos la Semana Santa con un doble sentido: celebraciones cristianas y derroche de viajes, playas, comilonas, bullanguería y bebentinas.

Cada nuevo año la pachanga se extiende y la devoción por la fe y la esperanza, se estrechan.

¿Qué profundo calaría el Evangelio y modelaría acciones si los nuevos recursos tecnológicos estuvieran a su servicio y no privilegiadamente al comercio, la perversión y el engaño?

No hay que hacerse ilusiones. La sociedad actual es esencialmente consumista, vibrante y exhibicionista.

El interés por la fe y las buenas costumbres están subordinados a los esfuerzos de buscar aprobación (likes) en la sociedad y estatus que no son el fruto de virtudes, sino de presunciones.

Abramos nuestro corazón al inicio de la Semana Santa, respetemos las preferencias y aboguemos por una sociedad en paz, sin derroches ni graves desgarraduras.

Que Jesús de Nazaret, el “Rey de los Judíos”, irradie paz, concordia y comedimiento a todos los dominicanos en la Semana Santa de este año.