EDITORIAL
El antes y el después
Mañana, Domingo de Ramos, se inicia la Semana Santa, período que recuerda los últimos seis días de la vida de Jesucristo.
El Evangelio y la historia consignan que Jesucristo entró a Jerusalén el domingo y fue crucificado el viernes siguiente, sepultado el sábado y resucitado el Domingo de Pascua.
Su pensamiento y acción partió la historia en un antes y un después de su existencia.
Colocado verticalmente frente a los poderosos y mercaderes, Jesucristo pagó con su vida el precio de su lucha justa al lado de los oprimidos.
Su influencia en la cultura occidental –aunque él nació y vivió en Oriente– se extiende por milenios y los valores éticos y solidarios que enarboló, son imperecederos.
Los dominicanos celebramos la Semana Santa con un doble sentido: celebraciones cristianas y derroche de viajes, playas, comilonas, bullanguería y bebentinas.
Cada nuevo año la pachanga se extiende y la devoción por la fe y la esperanza, se estrechan.
¿Qué profundo calaría el Evangelio y modelaría acciones si los nuevos recursos tecnológicos estuvieran a su servicio y no privilegiadamente al comercio, la perversión y el engaño?
No hay que hacerse ilusiones. La sociedad actual es esencialmente consumista, vibrante y exhibicionista.
El interés por la fe y las buenas costumbres están subordinados a los esfuerzos de buscar aprobación (likes) en la sociedad y estatus que no son el fruto de virtudes, sino de presunciones.
Abramos nuestro corazón al inicio de la Semana Santa, respetemos las preferencias y aboguemos por una sociedad en paz, sin derroches ni graves desgarraduras.
Que Jesús de Nazaret, el “Rey de los Judíos”, irradie paz, concordia y comedimiento a todos los dominicanos en la Semana Santa de este año.