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Editorial

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Truenos que anuncian tempestades

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Cuando los panaderos informan que en las actuales condiciones de costos y precios del pan y otros derivados de la harina sus negocios son insostenibles, expresan una verdad indeseada.

Cuando los transportistas advierten que se verán en la obligación de incrementar los pasajes en rutas urbanas e interurbanas, se confrontan con una realidad innegable.

Los costos para todos los sectores productivos se están disparando en espiral y quienes siempre pagan esos incrementos son los consumidores finales de bienes y servicios.

Los productores y proveedores de servicios pierden niveles de ganancias y oportunidades de negocios cuando una parte de la población es expulsada del mercado.

Son los primeros ramalazos locales de una guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán y que los persas han respondido extendiendo el conflicto al resto del Golfo Arábigo-Pérsico.

Mañana esa guerra extremadamente devastadora cumplirá un mes y no existe ninguna certeza de que pueda concluir a corto plazo.

Si en un mes de batalla misilística y bombardeos los precios del petróleo se han duplicado, ¿qué pasaría en cuatro semanas más de guerra?

Hasta ahora, la influencia de la guerra en los precios del petróleo se debe a que los iraníes bloquean el Estrecho de Ormuz al paso de barcos de los países y socios de sus enemigos.

Peor aun, si la confrontación escala y la infraestructura energética de esa región es atacada, el mundo podría ver una hecatombe de daños en toda esa región.

Ya lo hemos dicho: países como República Dominicana vivirán serias dificultades económicas y sociales, con repercusiones que se prolongarán más allá de la actual coyuntura.

Al gobierno dominicano le será imposible mantener el actual esquema generalizado de subsidios a los combustibles y a la energía, salvo que contraiga un nivel de endeudamiento insostenible.

La situación es más difícil de lo que muchos suponen.

Si elimina los subsidios, los niveles de precios por bienes y servicios se tornarán impagables para la mayoría de la población.

De ahí al surgimiento del descontento social y la movilización ciudadana, hay solo un paso corto.

Solo si el gobierno enfoca los subsidios a la producción de alimentos, al transporte colectivo, a la salud y la educación, se puede ayudar a la población a pasar este oscuro torbellino que provoca la guerra.

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