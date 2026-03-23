Los sacrificios que impone la guerra

La continuación de la guerra en Asia Occidental va a provocar un daño grave a la economía en el mundo, pero particularmente en los países que carecen de petróleo.

En el caso de República Dominicana, que tiene que importar todos los combustibles, los altos precios de los carburantes presionarán la economía en dos direcciones.

Primero, hay que prepararse para el resurgimiento de la inflación a niveles mayores que los actuales como consecuencia natural de importar combustibles, fertilizantes y alimentos más caros.

Segundo, el de por sí lento crecimiento de la economía podría agravarse como resultado de la incertidumbre global, el aumento de riesgos para inversiones y las tensiones militares.

Ante ese panorama, es inevitable que el gobierno lidere un esfuerzo coordinado con los sectores vitales de la economía para evitar trastornos que deterioren el empleo, el transporte interno y alza descontrolada de precios.

Como apuntamos en el editorial del sábado, hay que combinar el ahorro con la austeridad, lo que vale para el gobierno y toda la sociedad.

En medio de este tipo de tempestades, es esencial que en todas las áreas del gobierno se mantenga un fuerte apego al respeto a las reglas del juego, para que la población no se sienta defraudada.

Actualmente gran cantidad de usuarios del sistema eléctrico temen que ante la carestía del petróleo, las Edes envíen facturas más altas.

Sin incrementar las tarifas, no se puede justificar facturas con montos exorbitantes como ha sucedido en ocasiones anteriores.

La ciudadanía puede entender que las condiciones han cambiado, pero no aceptaría trucos para cobrarles los aumentos.

Ese tipo acciones deben evitarse porque lo menos que necesita este país ahora es que estalle el descontento ciudadano.

Aceptemos que la guerra nos impone sacrificios, pero debemos pagarlos revestidos de legalidad y transparencia.