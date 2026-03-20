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Editorial

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La UASD, sede del Foro contra el Crimen

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La violencia no distingue clases ni ideologías. Nos golpea a todos y, por eso, enfrentarla exige la inteligencia de todos.

La Universidad Autónoma de Santo Domingo lo ha entendido a la perfección y ha dado un paso trascendental: abrir las puertas de su Aula Magna para acoger el Foro contra el Crimen y la Violencia.

No es un gesto menor. Detrás de la cesión del espacio hay una declaración de principios firmada por sus principales autoridades.

El vicerrector Radhamés Silverio lo explica con claridad: se trata de "fortalecer el vínculo entre el conocimiento científico y el debate público".

La ciencia no puede quedarse en los laboratorios mientras el país se desangra. Debe bajar a la arena y proponer.

Y las propuestas deben ser integrales.

El decano Héctor Pereyra advierte que urge debatir sobre el sistema penitenciario y la administración de justicia.

El economista Antonio Ciriaco Cruz recuerda que la violencia nace de la desigualdad y la exclusión.

El investigador César Díaz ofrece el "capital intelectual" de la academia para diseñar políticas públicas basadas en evidencia, no en ocurrencias.

A esta alianza se han sumado UNAPEC y FINJUS, porque el problema nos concierne a todos.

La meta es una estrategia de nación que fortalezca lo que ya funciona y corrija lo que falla.

La UASD ha abierto sus puertas. Ahora nos toca a nosotros estar a la altura del reto que tiene el país de recuperar la cultura de la convivencia pacífica, con el consenso nacional.

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