Estallemos la burbuja de la violencia

La conflictividad social se ha convertido en un termómetro alarmante de la descomposición del tejido ciudadano en el país.

Cada vez son más los que, en lugar de dialogar o buscar canales institucionales, optan por resolver sus diferencias a tiro limpio, con una violencia que parece no tener freno ni rostro.

El diagnóstico más elocuente y preocupante lo acaba de presentar la Procuradora General de la República, Yeni Berenice Reynoso.

Sus declaraciones dibujan un país al borde de un precipicio: seis de cada diez homicidios que ocurren en territorio dominicano son el resultado directo de conflictos sociales.

Es decir, la mayoría de las muertes violentas no ocurren en medio de asaltos o acciones del crimen organizado, sino en disputas vecinales, riñas callejeras o enfrentamientos entre conocidos.

El cuadro se agrava al añadir que, en el mismo período, se registraron cerca de 75,000 episodios de violencia de género, intrafamiliar o sexual.

Esta cifra no es solo una estadística; es el reflejo de un hogar y una sociedad donde la ira y la sinrazón se han instalado como formas de comunicación.

Lo más inquietante del informe es el perfil de los protagonistas de esta tragedia: más del 80% de estos casos de violencia son protagonizados por menores de 35 años.

Esto significa que nuestras cárceles se están llenando de jóvenes que, en lugar de estar en universidades, centros de trabajo o espacios de recreación sana, ven su futuro truncado por la incapacidad de manejar sus impulsos.

Es una generación que está siendo devorada por la furia, cuando debería ser el motor productivo y legal que el país necesita para su desarrollo.

Estamos, sin duda, ante una cultura instalada que socava cualquier esfuerzo por fomentar el entendimiento.

Hay que desmontar la cultura del "sálvese quien pueda" y sobreponer, con urgencia y pedagogía, los valores de la convivencia civilizada.

Esta burbuja de violencia, que se infla con cada riña, cada golpe y cada bala, debe ser estallada ya, sin miramientos y con la fuerza de toda la nación.