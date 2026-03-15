El futuro de los medios ya llegó, de la mano de la inteligencia artificial

Hace unos días estuve por el Congreso Mundial del Móvil en Barcelona, y la verdad es que lo que vi por ahí me dejó pensando.

En serio, el mundo de los medios y la comunicación está a punto de dar un vuelco total.

Ya no es ciencia ficción: la inteligencia artificial (IA) está tocando la puerta, y cuando entre, lo va a cambiar todo, desde cómo se consiguen las noticias hasta cómo se cuentan, cómo llegan a nosotros y, claro, cómo se gana dinero con todo eso.

En una charla que organizó Huawei con un grupo de expertos y gente de medios, quedó clarísimo: la IA ya está redefiniendo esto a una velocidad impresionante.

Uno de los temas que más desperto la atención fue el impacto que está teniendo la tecnología UHD (o sea, la ultra alta definición) en América Latina.

Las pantallas 4K se están volviendo el nuevo estándar, y los modelos de negocio tienen que ponerse al día.

¿Y qué recomiendan los expertos? Pues que en lugar de asustarnos, mejor aprendamos a usar la IA como una aliada.

Porque si bien hay temores de que las máquinas nos quiten trabajo, la idea es que nos ayuden a hacerlo mejor: más rápido, más creativo, más eficiente.

Imaginemonos poder analizar en minutos un montón de datos de política, economía o finanzas, cosas que antes llevaban horas. Eso ya está pasando.

Eso sí, hay que ser vivos. La tecnología avanza rapidísimo, así que lo mejor es no atarse a contratos largos con un solo proveedor.

Lo inteligente es probar con varios, hacer colaboraciones cortas y siempre estar listos para cambiar si aparece algo mejor. La flexibilidad es la clave.

Esto recién empieza. Los que saben dicen que para 2027 los “agentes inteligentes” van a ser moneda corriente. ¿Qué significa? Que todo el proceso, desde que se junta la información hasta que llega a tu pantalla, va a estar automatizado. De principio a fin.

Un dato que me llamó la atención es que en Latinoamérica, las pantallas 4K van a ser el centro de los nuevos modelos de negocio.

Ya se están probando formatos híbridos, mezclando la tele de siempre con la personalización que trae el streaming.

Globo, en Brasil, por ejemplo, tiene una década de contenido guardado en 4K y ya filma todo así. Van adelantados.

Otra cosa que está pegando fuerte es la traducción automática. Hoy existen asistentes que reconocen voz con más del 95% de precisión en 37 idiomas.

Generan subtítulos en 9 segundos y encima entienden jergas y términos técnicos mucho mejor que antes. Una locura.

Y la publicidad también se viene con todo: con el 5G y la IA, van a poder cambiar los avisos en plena transmisión de un partido, o meter publicidad virtual en vivo. Todo en tiempo real.

Los expertos dicen que este 2026 es el año clave. El año donde la IA deja de ser una promesa y empieza a mostrar de verdad de qué es capaz. El cambio ya arrancó, y más vale subirse a tiempo