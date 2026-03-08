“Oiga profe, yo lo que quiero es ser influencer”

Me quedé helado cuando una colega de Costa Rica, que también da clases de periodismo por allá, me soltó esta confesión. Pero más me sorprendió cuando me explicó por qué.

Resulta que varios de sus estudiantes, esos que están ya terminando la carrera, se le han acercado estos días para confesarle algo que para muchos de nosotros los viejos periodistas suena casi a herejía: que su verdadero sueño no es trabajar en un periódico, ni en un noticiero, ni en una revista. No. Lo que ellos quieren es convertirse en influencers de redes sociales.

O sea, todo ese esfuerzo, todos esos años aprendiendo teorías de comunicación, ética periodística, géneros informativos... para al final terminar haciendo videos en TikTok o contando la vida en un podcast. ¿Qué está pasando aquí?

Pues que estos muchachos han visto que el mundo cambió, y ellos quieren cambiar con él. No es que hayan tirado la toalla con el periodismo.

Es que han encontrado otra forma de hacerlo, una que se parece más a ellos y a su manera de comunicarse.

Ellos son de esa generación que rompe los moldes clásicos. Ya no se ven a sí mismos detrás de un escritorio en una redacción, con su libreta y su grabadora, esperando que el jefe de informativos les asigne la nota del día.

Ellos quieren otra cosa. Quieren contar lo que pasa, sí, pero a su manera. Sin tantas reglas. Sin tanto protocolo. Más suelto, más natural.

Y no es que estén tan perdidos como parece. Porque lo que hacen esos “youtubers” que se graban caminando por la calle contando lo que ven, o esos jovenes que arman podcasts para hablar de política o de ciencia desde su cuarto, o los que se graban con el celular en la calle para TikTok explicando cualquier tema... al final del día, ¿no están haciendo periodismo de alguna manera? Buscan información, la procesan, la cuentan. Solo que el envase es distinto.

Lo curioso es que esto ya no es una moda pasajera. Los influencers están ganando tanto terreno que hasta los medios serios, esos de toda la vida, han empezado a ficharlos.

Periódicos importantes, tanto en papel como digitales, están llevándose a estos chicos para que hagan lo mismo que hacen en sus redes, pero ahora con el respaldo de una marca conocida.

Y si los medios cambian, las escuelas también tienen que hacerlo. Yo mismo he visto cómo en algunas facultades de periodismo del país ya no enseñan solo a escribir para el periódico de papel. Ahora los muchachos aprenden a hacer cine, radio, televisión... pero también a manejar las herramientas nuevas, las de la inteligencia artificial, las que les van a servir para crear esos contenidos que la gente consume hoy.

Me ha pasado con algunos de los chicos que han venido a nuestras pasantías “Periodistas por un año”. Cuando les preguntas qué quieren aprender, no te piden que les enseñes a hacer una crónica para el periódico o una entrevista para la radio. No. Te piden que les enseñes a producir sus propios videos, a armar su canal, a crear su marca personal en redes. Quieren ser ellos mismos el medio.

Y yo, la verdad, les respeto eso. Y más que respetarlo, los animo. Porque al final, lo de fondo sigue siendo lo mismo: buscar la historia, contrastarla, contarla bien. Solo que ahora el escenario es otro, el lenguaje es otro, el público es otro.

Lo que me contó mi colega de Costa Rica no es más que el reflejo de estos tiempos locos que vivimos. Las nuevas tecnologías han abierto un montón de puertas que antes ni imaginábamos. Y los jovenes que nacieron con un celular bajo el brazo, han aprendido a cruzarlas antes que nosotros.

Las facultades de periodismo, que por ahora no tienen una materia que se llame “Cómo ser influencer 101”, van a tener que ponerse las pilas. Porque la demanda está ahí. Ya no es solo enseñar a redactar una noticia para el diario impreso.

De hecho, he comprobado que muchos recién graduados llegan a las redacciones mixtas de hoy sin tener ni idea de cómo funcionan las rotativas o cómo se maqueta un periódico en papel. Pero saben de memoria cómo funciona Instagram, qué música funciona mejor en TikTok, cómo se edita un video para YouTube.

Y claro, si eso es lo que saben hacer, ¿por qué no iban a querer dedicarse a eso? ¿Por qué conformarse con ser un reportero más cuando puedes ser tu propio jefe, tu propio canal, tu propia marca?

No sé. A lo mejor los viejos del lugar como yo deberíamos dejar de verlos como raros y empezar a verlos como lo que son: la nueva cara del periodismo.

Con otros códigos, con otras formas, pero con la misma esencia. O al menos eso espero.