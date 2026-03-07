¿Parquéate dónde?

Más de la mitad de los vehículos que hay en República Dominicana están en la ciudad de Santo Domingo.

Estamos hablando de que al iniciar el año 2025 había más de seis millones de vehículos circulando en el país, con más de tres millones en la capital.

La gran mayoría se moviliza a diario por calles y avenidas, donde se mezclan con más de 400,000 automotores que ingresan a la capital cada día desde otras ciudades.

Cada año se registra un incremento de aproximadamente un 6% del parque vehicular, lo que equivale a 390,000 automotores.

Se trata de un estrangulamiento continuo y paulatino de la red vial capitalina.

Con aparente conciencia de que los embotellamientos del tránsito son un grave problema de la ciudad, en el año 2021 el gobierno de Luis Abinader lanzó el plan “ParquéateRD”.

El mandatario anunció la construcción de 16 parqueos en Santo Domingo y cuatro en Santiago.

Cinco años después, se ha construido tan solo uno en la Ciudad Colonial y los otros 19 están inexplicablemente retrasados o simplemente no comenzados.

Si el gobierno no ha podido establecer un sistema de transporte colectivo eficiente, si el Metro sufre frecuentes parálisis, la gente está obligada a usar sus propios medios para transportarse.

Ante esa realidad, lo más lógico es que el gobierno se empeñe en construir los parqueos prometidos para que los conductores encuentren donde aparcar.

Una ciudad con un caos en el tránsito, donde solo pueden avanzar los funcionarios que tienen flanqueadores, es una estampa atávica inaceptable en el siglo XXI.

Confiamos en que el presidente Abinader va a ordenar que se concluyan este año todos los parqueos que prometió, porque además de urgentemente necesarios, está su palabra empeñada.