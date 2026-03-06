¡A producir alimentos masivamente!

En dos semanas comienza la primavera, la época ideal para sembrar los cultivos que nos alimentan.

Mientras la guerra en Oriente Medio se extiende y se intensifica, afectando la producción, el comercio de materias primas y alimentos, así como el transporte, incrementar la producción agropecuaria local se vuelve vital.

Hablamos de producción real, no de estadísticas cuestionables que anuncian un crecimiento del sector mientras los precios y la escasez revelan una realidad muy distinta.

No tiene sentido continuar financiando y facilitando la importación de alimentos, con sobreprecios elevados por la inflación global, cuando nuestro país puede producirlos con excelente calidad.

Si el gobierno y las entidades financieras privadas apoyan al campo dominicano, aquí podemos producir habichuelas, arroz, café, guandules, cebollas, ajo, papa y carnes.

Una política y una práctica decidida de fomento a la producción nacional multiplicarían el empleo, dinamizarían el comercio y podrían abaratar los precios de la canasta básica.

Este cambio de enfoque debería permitir satisfacer el mercado nacional y generar excedentes para la exportación, especialmente hacia nuestros vecinos del Caribe.

En medio de la incertidumbre sobre precios y abastecimientos que ya afecta al mundo debido a las guerras en Europa y Oriente Medio, la producción masiva de alimentos en el país es la mejor garantía para evitar una inflación descontrolada y posibles carencias.

República Dominicana ya tiene experiencia en la formulación de propuestas para superar crisis. Ahora es el momento de concertar y unir esfuerzos para impulsar la producción nacional de alimentos.