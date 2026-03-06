Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

¡A producir alimentos masivamente!

En dos semanas comienza la primavera, la época ideal para sembrar los cultivos que nos alimentan.

Mientras la guerra en Oriente Medio se extiende y se intensifica, afectando la producción, el comercio de materias primas y alimentos, así como el transporte, incrementar la producción agropecuaria local se vuelve vital.

Hablamos de producción real, no de estadísticas cuestionables que anuncian un crecimiento del sector mientras los precios y la escasez revelan una realidad muy distinta.

No tiene sentido continuar financiando y facilitando la importación de alimentos, con sobreprecios elevados por la inflación global, cuando nuestro país puede producirlos con excelente calidad.

Si el gobierno y las entidades financieras privadas apoyan al campo dominicano, aquí podemos producir habichuelas, arroz, café, guandules, cebollas, ajo, papa y carnes.

Una política y una práctica decidida de fomento a la producción nacional multiplicarían el empleo, dinamizarían el comercio y podrían abaratar los precios de la canasta básica.

Este cambio de enfoque debería permitir satisfacer el mercado nacional y generar excedentes para la exportación, especialmente hacia nuestros vecinos del Caribe.

En medio de la incertidumbre sobre precios y abastecimientos que ya afecta al mundo debido a las guerras en Europa y Oriente Medio, la producción masiva de alimentos en el país es la mejor garantía para evitar una inflación descontrolada y posibles carencias.

República Dominicana ya tiene experiencia en la formulación de propuestas para superar crisis. Ahora es el momento de concertar y unir esfuerzos para impulsar la producción nacional de alimentos.

