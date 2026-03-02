Lo que nos toca de esa guerra

Quien piense que la guerra desatada el sábado en Oriente Medio solo causará daños a los países de esa región está equivocado.

En un mundo donde la globalización financiera, industrial y comercial acerca todo, nadie queda lo suficientemente lejos del campo de batalla.

Más allá de la destrucción de infraestructuras y la obstrucción del transporte, el daño mayor de esta confrontación con bombas y misiles recae sobre las víctimas civiles.

Con el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, y el consiguiente contraataque iraní, se ha desestabilizado la región más rica en hidrocarburos del planeta.

En cuestión de horas, cientos de embarcaciones cargadas de petróleo y gas natural han quedado paralizadas en el Golfo Pérsico.

Esto inevitablemente provocará retrasos en los suministros y un aumento de los precios a escala global.

República Dominicana, como importador neto de ambos combustibles, debe tomar nota inmediata y ajustar sus abastecimientos para mitigar posibles ciclos de escasez.

Ante este sombrío panorama, tanto el gobierno como el empresariado deberían comenzar a formular planes de contingencia, pues todo indica que esta guerra apenas comienza.

Se impone adoptar el ahorro de combustibles y energía como una norma natural en todos los ámbitos.

De lo contrario, el país tendrá que pagar un alto precio para mantener en marcha la economía, los servicios y la vida en sociedad.

Esta terrible guerra asesta, además, un duro golpe al derecho internacional, como bien señaló el secretario general de Naciones Unidas.

Sustituir las negociaciones diplomáticas por misiles y bombas traza un camino peligroso para el mundo entero.

Esperemos que pronto se silencien los cañones y que la humanidad no sea arrastrada hacia una barbarie moderna de consecuencias desastrosas.