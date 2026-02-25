El SNS puede resolver esa necesidad

Cada vez que un vecino de Hainamosa cae enfermo o sufre un accidente, su familia se ve forzada a emprender un angustioso viacrucis hacia hospitales distantes, con la esperanza de salvarle la vida.

Ese drama cotidiano lo padecen más de 80 mil almas humildes que residen en 22 barrios de esta comunidad, olvidada por las autoridades sanitarias.

Estos ciudadanos carecen del mínimo derecho a un centro de atención primaria donde puedan recibir asistencia inmediata.

Lo único que tienen, aunque no reúne las condiciones de un verdadero puesto de salud, es el modesto dispensario que los sacerdotes salesianos mantienen, con heroico esfuerzo, en su Plaza Educativa Don Bosco.

Ese dispensario surgió por necesidad, pues allí acuden a diario miles de estudiantes a clases, además de quienes participan en actividades deportivas, religiosas o se refugian en la casa de acogida para menores desvalidos.

Pero es una instalación diminuta, desbordada, que clama por médicos, enfermeras y los utensilios más básicos —sillas de ruedas, camillas, medicamentos esenciales— para cumplir su cometido.

La urgencia de un centro de atención primaria en el corazón de esos 22 barrios se ha vuelto una exigencia inaplazable.

El Servicio Nacional de Salud (SNS) debe actuar sin más demora. ¿Acaso no es su obligación garantizar el acceso a la salud de los más vulnerables?

Bien podría habilitar de inmediato un local en alquiler mientras se construye una infraestructura digna, o reforzar el dispensario salesiano con personal y recursos.

Si hay una obra de dimensión humana que Hainamosa necesita con urgencia, esa es la de un centro de salud que ponga fin al calvario de las familias pobres.

Una intervención oportuna evitaría el drama de quienes hoy deben caminar horas o endeudarse para llegar a los grandes hospitales de la capital, donde muchas veces llegan tarde.

El SNS tiene la palabra. Y la obligación. No puede seguir postergando esta deuda con Hainamosa. La salud de su gente no admite demora: urge actuar. Ya.